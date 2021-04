Clôture Paris : le CAC40 culmine à plus de 6.200 pts

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 est parvenu à clôturer au-dessus de la barre des 6.200 points ce mercredi, en hausse de 0,4% à 6.208 points, au plus haut depuis le mois de novembre 2000.

Les investisseurs ont été rassurés par les dernières données concernant les hausses de prix. Autre facteur très encourageant : l'excellente publication trimestrielle de LVMH, qui a dépassé le consensus. Une performance qui témoigne notamment de la vigueur de la reprise en Asie.

Wall Street pointe aussi dans le vert ce mercredi, tandis que les cryptomonnaies restent recherchées depuis 24 heures, en vue de l'introduction en bourse par cotation directe sur le Nasdaq de la plateforme d'échange de devises digitales Coinbase. Le Bitcoin, cryptomonnaie majeure, avance encore à plus de 63.400$ sur CoinMarketCap, niveau record, pour une capitalisation de marché de 1.200 milliards de dollars ! La saison des publications financières du premier trimestre 2021 débute à Wall Street. JP Morgan, Goldman Sachs et Wells Fargo ont annoncé dès ce mercredi des chiffres supérieurs aux attentes...

ECO ET DEVISES

D'après le rapport du jour, les prix à l'import aux USA pour le mois de mars ont augmenté de 1,2% en comparaison du mois précédent, contre 0,9% de consensus et 1,3% un mois avant. En glissement annuel, ces prix grimpent de 6,9%. L'indice des prix à l'export a quant à lui grimpé de 2,1% par rapport à février, contre 0,9% de consensus. Il augmente de 9,1% sur un an.

Les cours du pétrole pointent toujours en nette progression après l'annonce d'un repli plus fort qu'anticipé des réserves de bruts aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 9 avril ont en effet reculé de 5,9 millions de barils à 492,4 mb, contre une baisse de 2,7 mbj attendue par le consensus. Les réserves d'essence ont augmenté de 0,3 mb (contre une hausse de 0,9 mb anticipé par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont reculé de 2,1 mbj par rapport à la précédente semaine, contre une progression de 1 mb attendue. Le brent remonte à 64,65$.

L'euro pointe aussi en hausse à 1,1965/$.

VALEURS EN HAUSSE

DBV : +13% suivi de Vallourec (+5%) et de Balyo

TechnipFMC : +4,5% avec Voltz, Fermentalg

CGG : +3,7% avec Mercialys, Boiron, et Dior (+3%)

Esker bondit de 3,6%, porté par un trimestre historique et le relèvement de sa prévision de croissance organique annuelle. La société spécialisée dans l'automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion a fait état, au titre de son premier trimestre, de revenus de 31 ME, en croissance de 14% à taux de change constant et de 10% à taux de change courant. Compte tenu de cette performance, Esker a rehaussé sa prévision de croissance organique pour l'ensemble de l'année de 15% à 16% ce qui devrait porter le chiffre d'affaires aux alentours de 130 ME si la parité euro/dollar reste inchangée. A ce niveau de croissance, la profitabilité devrait s'établir entre 12 et 15%.

Accor : +3% avec 2CRSI

LVMH gagne 2,8%, sur de nouveaux sommets. Il faut dire que le numéro un mondial du luxe a impressionné hier soir en dévoilant un chiffre d'affaires trimestriel de 13,96 milliards d'euros, en vive hausse de 32%. A périmètre et devises comparables, les ventes progressent de 30%. Le consensus FactSet était situé à 12,67 milliards d'euros. Si toutes les activités contribuent à la performance, à l'exception de la Distribution sélective toujours pénalisée par la limitation des voyages internationaux, c'est encore une fois le moteur du groupe, à savoir la division 'mode et maroquinerie' qui affiche des performances impressionnantes avec une croissance organique de 52% (consensus de 27%) par rapport au premier trimestre 2020. Bénéficiant de la consolidation de Tiffany, la division montres et joaillerie a par ailleurs vu ses ventes augmenter de 138%, en tenant compte des acquisitions et des effets de change.

Sodexo : +2% suivi de Faurecia, Voltalia, AKKA

Airbus : +1,8% avec Eramet, Covivio

Renault : +1% avec Innate, Thales, Virbac et Sword

VALEURS EN BAISSE

Cegedim : -4,5% avec Jacquet Metals (-3%) et Guillemot

Seb : -2,7% avec Akwel

Nexity (-2,5%) a réalisé avec succès aujourd'hui une émission d'OCEANE 2028, d'un montant nominal de 239.999.945,86 euros. Le produit net de l'Emission permettra d'allonger la maturité de l'endettement de Nexity en finançant le rachat d'une partie des 270 ME d'OCEANE en circulation à échéance 2023 et émises le 13 mai 2016 apportées par leurs porteurs lors de la proposition de rachat. Les placements financiers des ménages pourraient dépasser 130 milliards d'euros cette année.

Ubisoft : -2% suivi de Korian, Air France KLM, Lisi, EDF

Somfy : -1,7% avec Michelin, Chargeurs et Plastic Omnium

TF1 : -1,5% avec Capgemini, BioMerieux

Alstom : -1% suivi de Air Liquide, Iliad et Valeo