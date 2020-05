Clôture Paris : la hausse se poursuit

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La tendance est restée à la hausse pour terminer la semaine ce vendredi, alors que les places financières européennes ont tourné au ralenti en raison du 8 mai, celle de Londres étant restée fermée... Le CAC40 a grimpé de 1,07% à 4.549 pts en clôture. Le catalyseur est venu surtout de Wall Street avec, la perspective d'une reprise des négociations commerciales entre Washington et Pékin a aussi permis de réchauffer l'ambiance générale.

ECO ET DEVISES

Sur le front macroéconomique, les très mauvais chiffres de l'emploi américain du mois d'avril sont du coup passés au second plan. D'après le Département américain au Travail, les suppressions de postes non-agricoles ont atteint 20,5 millions le mois dernier, du jamais vu depuis la création de la statistique en 1939 ! Le précédent 'record' datait de la dernière crise financière avec 800.000 emplois éliminés en mars 2009. Maigre consolation, le consensus de place tablait sur un nombre encore plus important de destructions de postes, à près de 22 millions.

Une mesure plus globale qui inclut les personnes qui ne cherchent pas de travail, ainsi que celles qui occupent un emploi à temps partiel pour des raisons économiques a également atteint un niveau record de 22,8%. L'emploi a fortement diminué dans tous les grands secteurs industriels, avec des pertes d'emplois particulièrement importantes dans les loisirs et l'hôtellerie, précise le Département. Les créations de postes sur le mois de mars ont par ailleurs été revues à la hausse à 870.000.

En avril, le taux de chômage US a ainsi bondi sur un mois de 10,3 points à 14,7%, un niveau sans précédent. Le marché tablait néanmoins sur un taux encore plus important à 16%. Les suppressions d'emploi dans le privé sont ressorties au nombre de 19,52 millions, contre -22 millions de consensus. Le taux de participation à la force de travail s'est établi à 60,2%, en repli de 2,5 points. Enfin, le salaire horaire moyen a augmenté de 7,9% en glissement annuel et de 4,7% par rapport au mois antérieur. Un signe supplémentaire sur le fait que ce sont principalement les emplois les plus précaires qui sont touchés par ce début de crise...

La meilleure tenue des cours de l'or noir a soutenu également la tendance. Sur le Nymex, le baril de brut léger américain (WTI) pour livraison juin a retrouvé les 24$, portant ses gains sur la semaine à près de 25% ! Le WTI a également enregistrer sa deuxième semaine consécutive de hausse, ce qui constitue une première depuis février. Le baril de Brent de la mer du Nord d'échéance juillet progresse pour sa part, de retour sur les 30$.

La multiplication des mesures de déconfinement à travers le monde laisse espérer une reprise de la consommation de brut alors que du côté de l'offre, les compagnies pétrolières nord-américaines réduisent leur production plus rapidement que ne le prévoyaient les responsables de l'OPEP et les analystes.

L'euro est en revanche stagne sur les 1,08/$ après le coup de pression de la Cour constitutionnelle allemande sur la BCE...

Sur le front commercial, les principaux négociateurs chinois et américains sur le commerce ont eu ce vendredi un entretien téléphonique lors duquel ils sont convenus de collaborer pour faciliter la mise en application de l'accord commercial de "phase 1" signé en janvier entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.

Dans un communiqué, le ministère chinois du Commerce a indiqué que le vice-Premier ministre chinois Liu He, le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, sont convenus que la Chine et les Etats-Unis allaient collaborer pour créer un environnement favorable à la mise en oeuvre de l'accord commercial de "phase 1" signé en janvier dernier...

Les deux parties ont estimé que des "progrès" avaient été accomplis afin de respecter les termes de l'accord, ont souligné dans un communiqué distinct les services du représentant américain au Commerce (USTR). Ils ont précisé que Washington et Pékin s'attendaient à répondre à leurs engagements en dépit de la crise sanitaire actuelle...

Représentants américains et chinois vont continuer de s'entretenir régulièrement par visio-conférence, ont ajouté les services de Lighthizer.

VALEURS EN HAUSSE

Catana grimpe de 15% suivi de Poxel qui remonte de 8% avec Lectra, Vilmorin

SES : +8%, alors que le groupe satellitaire a publié un chiffre d'affaires trimestriel de 478,9 millions d'euros au T1, en ligne avec la période précédente sur une base publiée (en baisse de 1,9% à change constant). Le Chiffre d'affaires sous-jacent est de 470,8 millions d'euros, en recul de 2,2% (Vidéo: -7,8% et Réseaux +7,7%). L'EBITDA s'inscrit à 284,7 millions d'euros, soit une marge de 59,5% (T1 2019 : 60,4%); 60,1% hors frais de restructuration (T1 2019 : 62,1%). Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de SES est de 50,8 millions d'euros (T1 2019 : 72,2 millions d'euros)

La dette nette sur EBITDA ressort à 3,32x, inférieure à 2019 (T1 2019: 3,40x). La direction souligne la solide position de trésorerie et de liquidité et aucun besoin de refinancement jusqu'en 2021, 85% des revenus attendus pour l'exercice 2020 étant désormais déjà sous contrat.

Le groupe n'a pas fait de mise à jour des perspectives financières étant donné la phase précoce des vents contraires au COVID-19. D'importantes mesures d'atténuation COVID-19 prises de manière proactive, y compris des économies importantes dans les dépenses discrétionnaires de 2020 ciblant des millions à deux chiffres et une réduction des dépenses en capital de 180 millions d'euros sur la période 2020-2024, ont été prises...

Eurofins : +6% avec AB Science, ALD et FDJ (+5%), suivi de Trigano

Saint-Gobain : +4,5% avec Eiffage, Tessi, Derichebourg

TF1 : +4% avec Manitou, Legrand, Haulotte, LafargeHolcim (+3%), Edenred, Alstom

Air France KLM (+3,5%) a procédé le 6 mai 2020 à la signature de la documentation juridique relative à deux financements pour un montant total de 7 milliards d'euros, annoncés dans son communiqué du 24 avril 2020 et approuvés par la Commission Européenne le 4 mai 2020. Ces financements comprennent deux prêts destinés au financement des besoins de liquidité d'Air France et de ses filiales.

Publicis : +3% avec Vinci, Eurazeo, Faurecia, Aubay et Innate

Technicolor (+2%) En ligne avec les attentes de la direction, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 du Groupe s'est élevé à 739 millions d'euros, en baisse de 12,8% d'une année sur l'autre à taux de change courants. L'activité du câble en Amérique de Nord au sein de 'Maison Connectée', et le segment Publicité au sein des Services de Production ont démontré une grande résilience depuis l'apparition de la crise du Covid-19.

La mise en oeuvre précoce de la transformation opérationnelle et financière du Groupe est déjà réussie. Le Groupe est en cours de réalisation de son objectif de c. 100 millions d'euros d'économies à taux courants à fin 2020, 70% de cette réduction cible ayant déjà été finalisée à la fin du premier trimestre 2020. En plus des initiatives annoncées précédemment, la direction a identifié des économies supplémentaires de 75 millions d'euros à réaliser sur les trois années à venir.

Les impacts du Covid-19 ont commencé à se matérialiser à partir du mois de mars, avec quelques perturbations dans la chaîne d'approvisionnement au sein de 'Maison Connectée' qui sont maintenant entièrement résolues. L'impact négatif de Covid-19 sera plus significatif au deuxième trimestre dans les Services de Production et les Services DVD. La direction a mis en oeuvre et continuera de mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour garantir la continuité des activités tout en accordant la priorité à la sécurité des employés, des clients, des fournisseurs et de toutes les autres parties prenantes.

La direction générale de Technicolor travaille à la mise à jour du plan stratégique du Groupe tel que communiqué lors de la journée investisseurs en février dernier, afin de refléter les changements de l'environnement économique et commercial. En raison de l'incertitude concernant la durée du confinement à l'échelle mondiale et des modalités de déconfinement, Technicolor n'est à ce jour pas encore en mesure de fournir de nouveaux objectifs financiers...

Groupe ADP (+1%) via TAV Airports, va racheter l'aéroport international d'Almaty au Kazakhstan. Le consortium formé par TAV Airports (dont le capital est détenu à 46,12% par le gestionnaire des aéroports parisiens) et VPE Capital, a signé le 7 mai un accord portant sur le rachat de 100% de l'aéroport d'Almaty, et des activités connexes de carburant et de services, pour une valeur de 415 M$.

La participation de TAV Airports dans le consortium ne sera pas inférieure à 75% et le transfert des parts aura lieu après la clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours des prochains mois, après réalisation des procédures légales nécessaires. L'aéroport sera consolidé en intégration globale dans les comptes de TAV Airports.

L'aéroport d'Almaty, capitale économique du Kazakhstan, est le plus grand aéroport d'Asie Centrale : il a accueilli environ 6,4 millions de passagers en 2019 dont un peu moins de la moitié sur des liaisons internationales.

Airbus (+0,5%) Les livraisons du groupe ont chuté de 80% à 14 appareils seulement sur le mois d'avril par rapport à l'année dernière, selon les chiffres communiqués le constructeur aéronautique. Les commandes sont quasiment à l'arrêt depuis que le début de la période de confinement mise en place pour lutter contre la pandémie, ce qui a stoppé une grande partie du trafic des compagnies aériennes qui ont reporté leurs commandes.

Le constructeur aéronautique a recensé seulement 9 commandes d'avions en avril de la part du loueur aéronautique irlandais Avolon. Depuis le début de l'année, Airbus a ainsi livré 136 appareils, contre 232 sur la même période en 2019.

L'avionneur européen précise malgré tout avoir remporté 299 commandes nettes sur la période allant de janvier à avril...

VALEURS EN BAISSE

Showroomprivé : -6% suivi de Amoeba (-5%) avec Erytech, Voluntis (-3%)

SopraSteria : -2% avec Eutelsat et Sanofi (-1%)

Capgemini : -1% avec AST, Korian, Iliad

Thales (-0,5%) a réalisé une émission obligataire à taux fixe de 700 millions d'euros à 8 ans assortie d'un coupon de 1%. Cette émission est notamment destinée à se substituer en partie à la ligne de crédit syndiquée de 2 MdsE conclue en avril dernier. Elle vient conforter la liquidité du Groupe, en maintenant sa flexibilité financière et en allongeant la maturité de ses financements.

Le succès de cette offre auprès des investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de crédit du Groupe, noté A2 (perspective stable) par Moody's et A- (perspective négative) par S&P Global Ratings.