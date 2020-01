ClassPass lève 285 Millions de dollars

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ClassPass, le réseau de fitness et bien-être numéro 1 dans le monde, annonce la clôture d'une levée de fonds de 285 millions de dollars en série E. Mené par L.Catterton et Apax Digital, avec la participation supplémentaire de l'investisseur existant Temasek, ce tour de table témoigne de l'expansion réussie de ClassPass dans 28 pays, et de l'adhésion à son offre de la part de plus de 1.000 entreprises.

Fondée en 2013, ClassPass est la première entreprise à s'être lancée sur le nouveau marché du fitness et du bienêtre. Aujourd'hui, ClassPass est associée à plus de 30 000 clubs de sport, gymnases et centres de bien-être, offrant ainsi à ses membres un accès au plus grand réseau mondial d'expériences de bien-être. Avec cette levée de fonds, ClassPass, qui compte désormais plus de 650 employés sur 5 continents, tend à continuer de faire évoluer rapidement sa technologie propriétaire qui permet de réserver des cours dans le monde entier.

Avec son modèle et à sa technologie de pointe, ClassPass ouvre des perspectives pour les acteurs du marché qui misent sur ses capacités avancées en matière de machine learning afin de maximiser leurs revenus et d'optimiser leur expérience utilisateur.