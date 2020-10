Cineworld s'effondre après la fermeture des salles de cinéma américaines et britanniques

(Boursier.com) — Cineworld s'effondre de plus de 60% à Londres après avoir déclaré qu'il allait suspendre temporairement les activités de toutes ses salles de cinéma américaines et britanniques, sur fond de pandémie de Covid-19. Le numéro deux du secteur en Europe a précisé que 45.000 employés seraient affectés par cette décision. Les opérations reprendront lorsque "les marchés clés auront des indications plus concrètes sur leur statut de réouverture et que les studios pourront à leur tour ramener leur pipeline de sorties majeures sur grand écran".

Cette décision intervient après que Metro-Goldwyn-Mayer eut retardé vendredi la sortie du nouveau James Bond (" No time to die ") pour la deuxième fois, mettant fin aux espoirs de voir sortir un des rares grands films encore prévu au calendrier en 2020.