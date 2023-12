CIC Forum by Market Solutions : succès de l'édition 2023, rendez-vous en 2024 !

(Boursier.com) — Un succès renouvelé : le CIC Forum by Market Solutions n'a pas manqué à sa fonction de mise en relation entre émetteurs et investisseurs pour son édition 2023, dans une atmosphère pédagogique, constructive et ambitieuse de la part des participants. Près de 140 émetteurs et 400 investisseurs ont pu échanger au sein d'un Pavillon Cambon Capucines à la fonctionnalité appréciée.

Renaud Berenguier, responsable du secondaire de CIC Market Solutions a tenu à : " remercier les investisseurs qui ont une fois de plus accordé leur confiance au CIC MS, sur un Forum qui confirme son grand succès année après année, ainsi que les émetteurs qui sont fidèles et contribuent aussi à son caractère incontournable. "

Tonalité européenne

Une tonalité européenne affirmée depuis quelques années s'est confirmée lors de cette édition qui a rassemblé des sociétés italiennes, espagnoles, allemandes, portugaises, suisses... Un constat dont se réjouit celui qui dirige le réseau européen ESN (European Securities Network) dont le CIC est membre depuis plus de 20 ans, Giorgio Zancan : " La contribution de notre réseau ESN nous réjouit. Nous fédérons une équipe multilocale unique d'analystes, de commerciaux et de sales-traders à l'échelle européenne, des professionnels des marchés financiers en contact avec les sociétés cotées des différents pays, pour fournir aux clients institutionnels un accompagnement immédiat dans leurs décisions sur une échelle plus large que leur seul spectre domestique. "

Mais la diversité des émetteurs n'est pas que géographique comme Giorgio Zancan le rappelle aussi : " L'intérêt de ce forum réside dans le nombre d'entreprises différentes que peuvent rencontrer les investisseurs. Ici on ne trouve pas seulement des grands noms de la cote, mais aussi beaucoup de petites et moyennes capitalisations capables de répondre à des besoins d'investissements précis des investisseurs. De plus, une des raisons du succès du Forum réside dans le fait qu'il ne se résume pas seulement à l''Equity', mais qu'il propose aussi désormais une large place à l'obligataire. Ceci contribue clairement à élargir les champs de possibilités des investisseurs mais aussi des émetteurs."

Une approche plus globale

Diversification toujours et encore pour renforcer le succès du CIC Forum by Market Solutions, c'est le souhait de Renaud Berenguier qui dresse les lignes directrices de l'évolution en cours : " Nous essayons de poursuivre l'approche plus 'globale' autour de nos métiers de la Banque, dépassant le seul aspect 'Marché' primaire et secondaire. Nous avons la chance de pouvoir additionner de formidables compétences internes et souhaitons capitaliser sur l'ensemble des savoir-faires des différentes équipes spécialisées et réseaux du CIC. Les synergies métiers sont déjà très fortes et nous souhaitons ouvrir, de plus en plus, le Forum à toutes les compétences du CIC, ceci toujours dans l'objectif de répondre au mieux aux besoins des clients émetteurs et institutionnels. "

