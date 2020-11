Christine Lagarde rappelle le rôle essentiel de la politique budgétaire pour soutenir la reprise

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Christine Lagarde redemande aux gouvernements européens d'agir rapidement et de manière continue pour faire face à la crise liée à la pandémie de coronavirus et à la deuxième vague actuelle. Lors d'une audition devant le Parlement européen ce jeudi, la présidente de la BCE affirme ainsi que l'économie de la zone euro devrait être gravement affectée par les retombées de l'augmentation rapide des cas d'infection au coronavirus et du rétablissement des mesures de confinement, ce qui représente un risque évident de détérioration des perspectives économiques à court terme.

"Nous avons réagi rapidement et avec force à la première vague qui a frappé les économies de la zone euro. Nous allons aborder la phase actuelle de la crise avec la même approche et la même détermination", souligne la dirigeante, en rappelant que l'Institution est prête à utiliser tous les outils à disposition pour soutenir l'activité européenne.

"Dans le même temps, la politique budgétaire a un rôle primordial à jouer pour soutenir la demande à court et moyen terme, renforcer la confiance et accroître le potentiel de croissance de nos économies. La politique budgétaire joue ce rôle pour trois raisons : les mesures de relance doivent être prises rapidement ; elle comporte une importante dimension sectorielle pour laquelle la politique monétaire n'est pas l'instrument adéquat ; et certains des instruments politiques, par exemple les garanties de crédit, sont intrinsèquement de nature fiscale. Si les mesures budgétaires prises en réponse à la pandémie doivent, dans la mesure du possible, être ciblées et de nature temporaire, la faiblesse de la demande et le risque accru d'un retard dans la reprise justifient un soutien continu des politiques budgétaires nationales. Une position budgétaire ambitieuse et coordonnée reste essentielle et nous devons éviter par tous les moyens les effets de falaise".

Christine Lagarde note par ailleurs que si les investissements et les réformes publics, en particulier s'ils sont axés sur des défis à moyen et long terme tels que la durabilité environnementale et la numérisation, peuvent jeter un pont vers une reprise réussie et inclusive.