CGM renforce sa position en France avec l'acquisition d'EPSILOG SAS

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CompuGroup Medical SE (CGM), société allemande faisant partie des principaux fournisseurs de solutions e-santé dans le monde, annonce acquérir 100% de la société EPSILOG SAS (EPSILOG), basée à Castries, dans l'Hérault. Aujourd'hui, CompuGroup Medical SE, en tant qu'acheteur, et Hevanance Sarl et Goodwill Systems Sarl en tant que vendeurs, ont signé un accord concernant la vente et l'achat de 100% des actions de MB Invest SAS qui est l'unique actionnaire d'EPSILOG SAS.

Le produit phare d'EPSILOG est VEGA, un système d'information ambulatoire qui occupe une place de premier plan dans l'informatique de santé française pour les masseurs-kinésithérapeutes et les infirmiers notamment.

CompuGroup Medical renforce ainsi sa position en France, en entrant dans le marché des auxiliaires médicaux et en complétant de fait son large portefeuille produit. Le prix d'acquisition convenu pour EPSILOG s'élève à 72 millions d'euros et est sujet à de nouveaux ajustements après la clôture. En 2018, EPSILOG SAS a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 14 millions d'euros et un EBITDA d'environ 5 millions d'euros avec 44 000 clients.

"La complémentarité avec notre portefeuille produit est parfaite", déclare Frank Gotthardt, CEO de CompuGroup Medical SE, "Nous sommes fermement convaincus que les clients CGM ainsi que les clients EPSILOG bénéficieront de cette opération grâce à la complémentarité des produits et à l'accès à de nouveaux segments".

Le Dr Ralph Körfgen, membre du conseil d'administration de CGM SE et Directeur de la Division Ambulatory & Pharmacy Information Systems, ajoute "L'échange entre les patients et les professionnels de santé tout comme les échanges entre les différents professionnels de santé - grâce à la digitalisation - devient de plus en plus important dans le secteur de la santé en France".

Besoin croissant

Pour répondre au besoin croissant de connexion entre les différents acteurs de la santé, CompuGroup Medical a lancé CLICKDOC, une plateforme de services en ligne qui met en relation les patients et les professionnels de la santé depuis le début de l'année 2019. "Avec l'acquisition d'EPSILOG, CGM va maintenant franchir une nouvelle étape dans son développement sur le marché français. La coordination des soins sera beaucoup plus facile à réaliser entre professionnels de santé utilisateurs d'une solution CGM" déclare Franck Frayer, Senior Vice President Physician Information Systems Europe, "En particulier, en matière de téléconsultation et de télé-expertise qui peuvent être significativement améliorées tant pour les patients que pour les professionnels de santé."

Jean Jullien, Directeur Général d'EPSILOG souligne quant à lui : "Nous sommes ravis de l'accord avec CompuGroup Medical. Notre souhait était de trouver un partenaire parfaitement adapté à EPSILOG et c'est maintenant chose faîte. Nous sommes tous impatients de travailler avec l'ensemble des équipes CGM sur des solutions innovantes en matière de eSanté pour nos clients".

La base clients d'EPSILOG compte aujourd'hui plus de 44.000 professionnels sur le marché des auxiliaires médicaux libéraux. EPSILOG intervient sur le marché très attractif de l'informatique médicale en France qui affiche un taux d'équipement élevé des professionnels de santé en solutions informatiques, notamment les masseurs-kinésithérapeutes et les infirmiers.