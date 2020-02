CetteFamille annonce une levée de fonds de 4 ME auprès de Malakoff Humanis

CetteFamille annonce une levée de fonds de 4 ME auprès de Malakoff Humanis









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CetteFamille, entreprise de l'Economie Sociale et Solidaire dédiée au développement de solutions d'hébergement alternatives aux établissements collectifs pour les personnes fragilisées, annonce une levée de fonds de 4 ME auprès de Malakoff Humanis, à travers Malakoff Humanis Innov', fonds destiné à l'investissement à fort impact social géré par Idinvest, et Daniel Caille, Président de Vivalto Santé.

Newfund, investisseur historique aux côtés de Normandie Participations, a participé au tour de financement...

CetteFamille met en relation les personnes âgées qui ne souhaitent plus vivre seules et les familles prêtes à les accueillir. "Une solution qui séduit car elle est une alternative chaleureuse et moins onéreuse que les Ehpad pour des personnes qui ne sont pas encore très dépendantes" commente l'établissement.