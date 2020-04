Certideal vient de finaliser une levée de fonds de 8 millions d'euros

Certideal vient de finaliser une levée de fonds de 8 millions d'euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un contexte économique défavorable, la plateforme e-commerce de produits high-tech reconditionnés, Certideal vient de finaliser une levée de fonds de 8 millions d'euros menée par MAIF Avenir et soutenue par BNP Paribas Développement.

A ces nouveaux soutiens s'ajoute la participation des fonds d'investissement historiques, Inter Invest Capital et Citizen Capital, qui accompagnent le développement de la start-up depuis 2017.

Créée en 2016, Certideal propose des produits électroniques reconditionnés, notamment des smartphones. En 2019, elle affichait un chiffre d'affaires de 20 ME et ambitionne désormais de devenir le no1 français de la vente en ligne de smartphones reconditionnés et d'accélérer sa conquête du marché européen. Son objectif : mettre en oeuvre de nouveaux dispositifs pour démocratiser un usage plus responsable et plus durable de l'électronique.

En 4 ans, Certideal revendique plus de 160.000 clients et enregistre une note de satisfaction de 9,1/10. Reconnue sur son marché, la start-up a récemment intégré le prestigieux label Frenc tech 120.