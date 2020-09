Cerise et Potiron fait entrer Cerea Partners à son capital

(Boursier.com) — Le 30 juillet 2020, Cerea Partners via son fonds Cerea Mezzanine III, a investi aux côtés d'Eric Chetail et de son équipe de management, conseillés par Carax, afin de renforcer leur contrôle du groupe Cerise et Potiron et d'entamer une nouvelle phase de développement de l'enseigne.

Enseigne emblématique de la région lyonnaise, le groupe Cerise et Potiron est un réseau de magasins primeurs de centre-ville dédiés aux fruits et légumes, essentiellement implantés dans la région Rhône-Alpes. Fondé en 1985, le groupe s'est d'abord développé sous l'enseigne Provifruits, avant d'être repris en 1999, avec le soutien de Prosol, par son dirigeant actuel, Eric Chetail. Ce dernier a opéré un changement stratégique en créant l'enseigne premium Cerise et Potiron, puis s'est appuyé sur des investisseurs minoritaires financiers pour accélérer son développement au cours des 10 dernières années en ouvrant près de 40 points de vente.

Doté aujourd'hui d'un parc de 63 magasins, bénéficiant d'un marché des fruits et légumes bien orienté et des tendances favorables aux réseaux de proximité de centre-ville, le projet d'entreprise est de poursuivre le développement du groupe autour des enseignes phares Cerise et Potiron et Terres Lyonnaises. 4 nouvelles ouvertures sont déjà prévues d'ici la fin de l'année.

Conseillé par Carax, le groupe a réalisé une levée de fonds de 11 ME lui permettant de recomposer son capital et de poursuivre son développement.

Spécialiste de la chaîne de valeur de l'agroalimentaire, Cerea Partners via son fonds mezzanine a apporté une solution "sponsorless" qui a permis au dirigeant et à l'équipe de management à la fois de financer la sortie des actionnaires minoritaires entrés en 2010 et de se doter d'une nouvelle feuille de route et de nouveaux moyens pour entamer une nouvelle phase de développement du groupe.

Arkea est intervenu pour le financement senior complémentaire.