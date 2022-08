Ce responsable de la Fed a adoré la chute récente de Wall Street

(Boursier.com) — Neel Kashkari, le patron de la Fed de Minneapolis, s'est montré particulièrement satisfait de la réaction du marché à l'intervention de la Fed contre l'idée d'un pivot accommodant. S'exprimant sur le podcast Bloomberg Odd Lots, Kashkari (membre non-votant de la Fed) a déclaré ainsi qu'il était heureux de la façon dont le discours du président Jerome Powell à Jackson Hole avait été reçu, affirmant que la réaction du marché - en l'occurrence une rechute brutale des principaux indices boursiers américains - suggérait que les gens comprenaient maintenant le sérieux de l'engagement de la Fed à faire reculer l'inflation jusqu'à 2%...

Kashkari a également déclaré qu'il pensait que les marchés avaient auparavant mal interprété la dernière réunion monétaire du FOMC et qu'il n'était pas ravi de la réaction du marché, un fort rebond technique, qui avait alors suivi.

Les commentaires de Kashkari étaient les premiers depuis l'intervention remarquée de Powell vendredi, et surviennent alors que les investisseurs continuent d'évaluer le ton belliciste de la conférence de Jackson Hole récemment conclue par la Fed. Dans son discours de vendredi, Powell a insisté sur le fait que la Fed "continuerait jusqu'à ce que le travail soit fait", même si cela fait mal aux ménages et aux entreprises - le ton de Powell renforçant les paris pour une hausse des taux de 75 points de base en septembre. Le président de la Fed a donc balayé l'espoir d'un pivot de politique monétaire et d'un retour aux assouplissements à court terme. Il a laissé entendre qu'une "certaine souffrance" économique serait nécessaire pour résorber l'inflation.

Les déclarations de Powell et Kashkari sont largement conformes au discours général de la Fed ces dernières semaines contre cette idée prématurée du "pivot". Kashkari a également directement remis en question les fondements du récent rallye des actions, avec un S&P qui reste en hausse de plus de 10% par rapport à ses creux de juin.

Kashkari, connu pour ses positions toujours tranchées, a donc visiblement beaucoup apprécié le plongeon des marchés actions vendredi puis hier lundi dans le sillage des commentaires de Powell. Vendredi soir, le Dow Jones avait corrigé de 3,03% à 32.283 pts, alors que le S&P 500 avait abandonné 3,37% à 4.057 pts et que le Nasdaq avait dévissé de près de 4% (-3,94%) à 12.141 pts.

Rappelons qu'en début d'année, la Fed a adopté des règles interdisant à ses membres, dont Kashkari et Powell donc, d'acheter des titres en bourse, après que plusieurs responsables de la Fed eurent démissionné de leurs postes sur fond d'enquête sur leurs investissements durant la pandémie. Ainsi, plusieurs hauts responsables de l'institution monétaire américaine avaient pris des positions de trading juste avant que la Fed ne décide de mesures exceptionnelles pour soutenir l'économie face au Covid-19.

Les nouvelles règles, annoncées initialement en octobre 2021 par la Fed, ont pris effet en mai. Les décideurs et les cadres supérieurs de la Fed, y compris les membres du conseil, n'ont plus le droit d'acheter des titres individuels, y compris des actions, des cryptomonnaies et des obligations, de détenir des investissements dans des titres d'agence - comme des bons du Trésor - ou d'investir sur des dérivés. Ces règles doivent permettre d'éviter tout conflit d'intérêt et d'assurer l'impartialité et l'intégrité du comité monétaire. Elles couvrent donc en particulier les membres FOMC, mais aussi les présidents des antennes régionales de la Fed tels que Kashkari.