Catana Group franchit le cap symbolique des 200 ME de chiffre d'affaires

(Boursier.com) — Après une année 2022 record (+46%), CATANA GROUP réitère en 2023 avec une croissance de nouveau très élevée (+38%) qui lui fait franchir le cap symbolique des 200 ME de chiffre d'affaires. Avec ces performances cumulées, CATANA GROUP démontre qu'elle a parfaitement tiré profit du marché euphorique de la période post-COVID pour prendre une part de marché conséquente et précieuse pour l'avenir.

Succès confirmé d'une stratégie audacieuse conduite avec agilité

Dix ans après avoir acté sa concentration stratégique sur le segment des multicoques, puis propulsée par une stratégie faite d'audace, d'innovation et d'extrême agilité, CATANA GROUP marque une des plus belles conquêtes de marché qu'ait connu son secteur, multipliant par 6 son niveau d'activité sur la période et se positionnant dans le leadership mondial des catamarans de loisirs.

Avec la sortie du concept disruptif "BALI" en 2014, CATANA GROUP a en effet très vite enclenché une longue période de croissance forte. Alors que l'apparition violente de la crise sanitaire en 2020 venait clairement obscurcir l'horizon, le Groupe a souhaité répondre à nouveau par l'audace en accélérant le développement de sa gamme et en en améliorant son potentiel innovant.

Ce choix stratégique, combiné à l'extrême embellie "post-COVID" qu'a connu le secteur, ont provoqué dès 2021 une vague de commandes sans précédent qui ont donné l'opportunité à CATANA GROUP d'accélérer et amplifier sa conquête de parts de marché.

Dans ce contexte, CATANA GROUP a vu son niveau d'activité doubler sur les seuls deux derniers exercices.

Ainsi, cet exercice 2022/2023 affiche une performance nettement supérieure au marché (+38%), dans la lignée des précédents exercices.

Le pôle BATEAUX, composé quasi exclusivement de ventes de bateaux neufs, affiche une croissance de 38,6%, tandis que le pôle SERVICES réalise un exercice très dynamique avec une croissance d'activité de 18%.

Un marché des multicoques structurellement bon mais moins euphorique

Sans surprise, les conditions de marché semblent depuis plusieurs mois se normaliser avec la retombée de l'embellie post-COVID et des paramètres économiques plus favorables à l'attentisme (hausse des taux d'intérêts, difficultés croissantes d'accès au crédit, hausse significative du prix des bateaux depuis près de 3 ans).

Si les premiers salons nautiques ont confirmé un dynamisme moins soutenu qu'en 2021 et 2022, le niveau de prise de commandes reste à ce stade satisfaisant, confirmant que le marché des multicoques reste structurellement bon. De plus, CATANA GROUP ne dispose d'aucun stock de bateaux dans son réseau de distribution.

De son côté, la gamme "BALI" continue à s'embellir avec le lancement à succès du "BALI CATSMART" et un nouveau millésime qui semble avoir très largement séduit la clientèle. Un nouveau modèle sera annoncé prochainement dans la gamme, et viendra compléter la marque BALI à compter de 2024/2025

Disposant ainsi de fondamentaux solides, le Groupe n'entend pas pour autant baisser la garde et souhaite rester vigilant sur les évolutions prochaines de l'économie mondiale et leurs éventuels impacts sur le secteur nautique.

Anticipant depuis de nombreux mois l'arrivée d'un marché plus complexe, CATANA GROUP n'a pas prévu de hausse significative de ses productions pour 2023/2024 afin de garantir la préservation d'une visibilité de carnet de commandes supérieure à un an, et conserver ainsi les conditions nécessaires au bon pilotage de la performance.

Pour autant, cette stratégie de raison n'empêchera pas le Groupe d'enregistrer une huitième année consécutive de croissance, qui devrait s'établir autour de 10 % en 2023/2024.

Accalmie salutaire pour se concentrer sur l'amélioration des performances

Si les deux dernières années ont été très fastes sur le plan commercial, elles ont été en revanche complexes sur le plan industriel.

Outre les difficultés de recrutement et de formation, le Groupe a été confronté à de fortes pénuries de pièces au cours des deux dernières années, comme la majeure partie des industriels du globe.

Cette situation a été d'autant plus difficile à gérer pour CATANA GROUP que cette perturbation intervenait en pleine hyper croissance d'activité, rendant la tâche des fournisseurs du Groupe encore plus difficile.

Dans ce contexte de pénurie, le Groupe a enregistré un allongement significatif de ses délais de livraison et subit des pertes de productivité conséquentes.

Si la puissance du modèle économique du Groupe n'a pas été remise en cause par cette situation, la priorité de CATANA GROUP pour les prochains mois sera de retrouver une totale maîtrise de ses fondamentaux...

Cet objectif sera facilité par :

- la stabilisation globale des effectifs, rendue possible par la hausse modérée des productions, qui va permettre de mieux former et améliorer les performances,

- la récupération d'une chaîne logistique quasi normale, comme cela est constaté depuis plusieurs semaines.

Premiers pas commerciaux réussis pour la nouvelle marque motonautique "YOT"

Il y a quelques mois, CATANA GROUP annonçait le lancement de son nouveau pôle motonautique avec la création de la marque "YOT".

Ce projet a par ailleurs justifié le rachat de la société portugaise COMPOSITE SOLUTIONS qui sera la rampe de lancement de la construction d'une nouvelle usine, qui produira toutes les gammes motonautiques du Groupe à partir de l'exercice 2024/2025.

Le premier rendez-vous de la marque avec le marché a donc eu lieu lors du salon nautique de Cannes le mois dernier, première étape du plan de déploiement de la marque en Europe, le lancement commercial aux USA n'étant prévu que dans un second temps.

Pour cette première, le Groupe a présenté son premier modèle hors-bord, le YOT 36.

Véritable "weekender" dans l'âme, ce bateau de 11 mètres concentre tous les ingrédients nécessaires pour le plaisir à bord (performance, stabilité, sécurité, volume supérieur comparé à un monocoque de même taille, fun et agilité).

Ce premier modèle sera suivi très rapidement de deux autres modèles hors-bord puis du développement d'une gamme in-board.

?

Avec cette nouvelle gamme de produits, CATANA GROUP entend renouveler ce qu'il a fait avec la marque BALI en exploitant de manière innovante une tendance nouvelle dans ce vaste marché des bateaux à moteurs.

Cette première présentation a confirmé les attentes du Groupe, le concept et la fraîcheur apportée par cette nouvelle gamme étant unanimement reconnus.

Dans l'attente des capacités de production qu'octroiera la nouvelle usine à la marque au Portugal, ce premier succès commercial permet à la fois de prendre des premières commandes mais aussi et surtout d'accélérer la constitution du réseau de distribution qui sera spécifique à ce segment motonautique.

A l'occasion de cette publication, Aurélien Poncin, PDG de CATANA GROUP a déclaré : "Notre Groupe a une nouvelle fois démontré son agilité et l'engagement total de ses équipes pour tirer profit des deux années d'embellie post-COVID malgré les pénuries en tout genre. Les paramètres de marché actuels inspirent pour l'heure de la vigilance mais nous donnent aussi l'occasion de consolider nos bases industrielles sans rompre pour autant avec la croissance que nous attendons cette année aux alentours de 10 %. L'excellente nouvelle du début de ce nouvel exercice vient assurément du très bon accueil de notre nouvelle marque YOT et de son premier modèle de catamaran à moteurs hors-board. La première présentation salon du YOT 36, en septembre à Cannes, a semblé confirmer que ce modèle répond aux attentes d'un marché au potentiel très conséquent, mettant clairement en évidence les opportunités de croissance du Groupe d'ici la fin de la décennie."