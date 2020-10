Casino : comptes trimestriels publiés

(Boursier.com) — Casino publie un chiffre d'affaires trimestriel de 7,4 MdsE, en croissance de +6,2% en comparable, avec un EBITDA de 599 ME. En France, le chiffre d'affaires est stable en comparable et l'EBITDA ressort en forte progression de +46 ME sur le trimestre grâce aux plans de baisse de coûts et à la progression de la marketplace Cdiscount.

En Amérique Latine, la croissance de +11,6% a été tirée par la forte progression d'Assaí (+18,1% en comparable), avec une croissance de l'EBITDA de GPA consolidé de +30% en monnaie locale.

En France, le chiffre d'affaires est ressorti stable en comparable (-0,2%) sur le périmètre France Retail, avec une baisse de la fréquentation touristique à Paris et dans le Sud-Est en juillet, et une reprise de la dynamique commerciale au mois d'août. La dynamique reste forte sur le bio (+8%) et le E-commerce (+44%). En raison de la cession de Vindémia et du plan Rocade, le chiffre d'affaires total s'inscrit en recul de -10,6%.

Le principal fait marquant du trimestre est la forte amélioration de l'EBITDA de +46 ME comparé au T3 2019, générée par :

La poursuite des plans de transformation générant des gains de productivité significatifs, en sus des effets année pleine du plan Rocade de cession et fermeture des magasins déficitaires.

Par ailleurs les coûts liés à la crise sanitaire ayant fortement diminué, le Groupe a ainsi réduit de manière pérenne sa base de coûts dans l'ensemble de ses enseignes ;

La poursuite d'une forte dynamique sur la marketplace Cdiscount dont le volume d'affaires progresse de +8,8% et les revenus (commissions et services aux vendeurs) de +17%.

Sur le trimestre, la progression de l'EBITDA et le rattrapage de l'effet essence sur le BFR ont contribué à l'amélioration de la génération de cash de +130 ME par rapport à la même période l'an dernier.