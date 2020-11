Carmila suspend son objectif de variation de résultat récurrent pour 2020

Carmila suspend son objectif de variation de résultat récurrent pour 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour faire face à la 2ème vague de la pandémie de Covid 19, de nouvelles mesures de restriction ont été récemment prises dans différents pays européens, en particulier en France et en Espagne. En France, le gouvernement a décidé la fermeture des commerces non-essentiels à compter du 31 octobre, et en Espagne et en Italie, le renforcement des mesures fait également l'objet de décisions régionales.

Le 30 juillet 2020, Carmila annonçait s'être fixé un objectif de variation de son résultat récurrent pour 2020 dans une fourchette comprise entre -14% et -18% ; ces perspectives étant envisagées dans l'hypothèse où aucune mesure de reconfinement ni de fermeture de sites au public n'ait lieu au second semestre 2020.

Les nouvelles mesures de confinement et de restriction de circulation des personnes adoptées tout récemment par les autorités, rendent difficiles à ce jour la visibilité et l'estimation des résultats 2020. En conséquence, Carmila est conduit à suspendre son objectif de variation de résultat récurrent 2020 publié le 30 juillet 2020.

Ancré dans les territoires, Carmila a tenu à maintenir 100% de ses centres ouverts pour permettre l'activité des commerces essentiels, avec notamment l'ouverture de 34% des boutiques en France et de tous les hypermarchés Carrefour.

Les règles sanitaires en vigueur continuent d'être appliquées avec la plus grande vigilance pour préserver la santé des clients, des équipes sur site, des commerçants et des prestataires.

Carmila continuera à soutenir les commerçants de ses centres dans cette période difficile.

La situation financière de Carmila demeure saine avec une situation de liquidité solide et un niveau d'endettement maitrisé.

CALENDRIER FINANCIER

17 février 2021 (après clôture des marchés) : Publication des résultats de l'exercice 2020

18 février 2021 (9h00) : Réunion d'Information Financière

22 avril 2021 (après clôture des marchés) : Publication d'information Financière pour le 1er trimestre 2021

28 juillet 2021 (après clôture des marchés) : Publication des résultats du 1er semestre 2021 29 juillet 2021 (14h30).