Carmat : première expérience clinique américaine relative au coeur artificiel total Aeson publiée dans la revue "Annals of Thoracic Surgery Short Reports"

(Boursier.com) — Carmat , concepteur et développeur d'Aeson, le coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, annonce aujourd'hui que la première expérience clinique américaine avec Aeson a été publiée dans "Annals of Thoracic Surgery Short Reports", la revue de la Société Américaine des Chirurgiens Thoraciques (the U.S. Society of Thoracic Surgeons).

L'article, intitulé The First Autoregulated Total Artificial Heart Implant in the United States, décrit l'implantation d'Aeson réalisée au Duke University Hospital au cours de l'été 2021 dans le cadre de l'étude de faisabilité EFS (Early Feasibility Study).

Les auteurs rapportent que le coeur artificiel total Aeson a permis de remplacer les ventricules droit et gauche d'un patient souffrant d'insuffisance biventriculaire avec des améliorations notables par rapport aux dispositifs d'assistance circulatoire de la génération précédente. Cela inclut notamment une meilleure hémocompatibilité et une autorégulation permettant d'augmenter le débit cardiaque en réponse à une augmentation des pressions d'admission.

Les auteurs concluent que cette première expérience américaine démontre l'efficacité du coeur artificiel Aeson tout en évitant les complications telles que les accidents vasculaires cérébraux et les hémorragies. Après 5 mois de support sous dispositif Aeson, le patient a pu bénéficier avec succès d'une transplantation lorsqu'un coeur de donneur est devenu disponible, et s'est complètement rétabli.

Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, déclare : "Nous sommes ravis que notre dispositif ait apporté un soutien aussi efficace au premier patient américain. L'hémocompatibilité d'Aeson se traduit par un profil de sécurité inégalé avec l'absence de complications hémorragiques ou d'accidents vasculaires cérébraux, qui sont les principaux inconvénients des dispositifs d'assistance circulatoire mécanique conventionnels. En outre, l'autorégulation du flux sanguin, qui est propre à Aeson, facilite l'activité physique et la préparation du patient à une transplantation cardiaque réussie. Ces caractéristiques distinctives confirment une fois de plus notre conviction qu'Aeson deviendra la thérapie de choix pour le traitement de l'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée. Nous continuons à coopérer avec la FDA pour reprendre l'EFS, une étape clé sur la voie de l'obtention de l'autorisation de commercialiser Aeson aux États-Unis."