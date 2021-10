Carmat : le coeur artificiel Aeson présenté à l'occasion d'une webconférence

(Boursier.com) — Carmat , concepteur et développeur du coeur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui que Ladenburg Thalmann, l'une des principales banques d'investissement américaines, a consacré le 20 octobre 2021, une webconférence au coeur artificiel Aeson avec en particulier l'intervention des chirurgiens du Duke University Hospital et du Jewish Hospital de Louisville ayant procédé, au cours de ces derniers mois, aux premières implantations d'Aeson aux Etats-Unis dans le cadre de l'étude de faisabilité EFS (Early Feasibility Study).

Sont intervenus au cours de cette conférence :

-Stéphane Piat, directeur général de CARMAT ;

-Dr Piet Jansen, directeur médical de CARMAT ;

-Dr Carmelo Milano, chirurgien cardiaque à Duke University Hospital et investigateur principal de l'étude de faisabilité aux Etats-Unis ;

-Dr Mark Slaughter, chirurgien cardiaque à l'UofL Health - Jewish Hospital & University of Louisville.