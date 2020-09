Carbios : comptes semestriels et situation financière

Carbios : comptes semestriels et situation financière









(Boursier.com) — La société Carbios affichait au 30 juin 2020 des revenus d'exploitation de 849 KE contre 702 KE un an plus tôt, liés notamment à la subvention accordée par l'ADEME dans le cadre du projet CE-PET.

Au cours du premier semestre 2020, Carbios aura engagé 3,57 ME en activités opérationnelles. Ainsi, le projet CE-PET s'est poursuivi et les efforts se sont intensifiés, à l'image des charges externes de R&D, en hausse sur le semestre. La société a également vu ses charges de personnel augmenter compte-tenu de la croissance de ses effectifs, qui a également entrainé une hausse des charges locatives suite à la création des sites de Riom (Pilote) et de La Pardieu (administratif) courant 2019.

Après prise en compte du produit d'impôt de 469 KE lié au Crédit d'Impôt Recherche (CIR), la perte nette pour le premier semestre 2020 s'établit à 2,26 ME contre 1,711 ME au premier semestre 2019.

Carbios disposait d'une trésorerie de 13,9 ME au 30 juin 2020, contre 15,9 ME au 31 décembre 2019. La consommation de trésorerie nette sur la période s'élève à 2 ME, comme lors du premier semestre 2019.

Compte-tenu de la situation financière au 30 juin 2020, du vif succès de l'augmentation de capital de 27 millions d'euros intervenue en juillet 2020 et de ses dépenses opérationnelles prévisionnelles, la société estime être en mesure de faire face à ses échéances à venir au-delà des 24 prochains mois.