Capza Growth Tech acquiert une participation minoritaire dans AssessFirst

(Boursier.com) — CAPZA , société de gestion indépendante et acteur majeur de l'investissement privé dans les PME européennes - investit dans la HR Tech française AssessFirst, une plateforme SaaS de recrutement prédictif et de développement des talents centrée sur les "soft skills".

AssessFirst a développé une plateforme propriétaire permettant aux professionnels des Ressources Humaines d'évaluer leurs candidats sur la base de 3 critères : ce qu'ils peuvent faire (leurs aptitudes), ce qu'ils veulent faire (leurs motivations) et la façon dont ils se comportent (leur personnalité).

La solution permet également d'identifier les profils capables de s'intégrer et d'évoluer au sein d'une équipe, d'une fonction ou d'un environnement donné. L'évaluation repose sur un questionnaire de 30 minutes développé par des scientifiques et basé sur des études reconnues en sciences comportementales.

Fondée en 2002 par David Bernard et Alexis Teplitchi, AssessFirst est progressivement passée du statut de société de conseil à un modèle 100% SaaS en 2018. La société a développé des algorithmes reposant sur l'Intelligence Artificielle et le Machine Learning, qui lui permettent de traiter les données issues de plusieurs millions de profils et de générer automatiquement une évaluation des profils candidats ainsi que des modèles prédictifs.

Portée par le développement de l'automatisation de sa plateforme, la croissance de la société est en pleine accélération et permet à AssessFirst d'afficher une croissance annuelle de +40% depuis son passage au SaaS. Plus de 5 millions de candidats ont été évalués à travers les modèles d'AssessFirst et la société emploie actuellement plus de 70 collaborateurs afin d'adresser les besoins d'une base de plus de 3500 clients répartis dans plus de 40 pays.

Depuis plus d'un an, AssessFirst a par ailleurs adopté une organisation 100% remote, fermant définitivement ses bureaux parisiens. L'ensemble de l'équipe opère désormais depuis un peu partout dans le monde (France, Angleterre, Espagne Suède, Etats-Unis...).

Avec le soutien de CAPZA, AssessFirst a pour ambition d'accélérer le lancement de nouvelles fonctionnalités produit (nouvelle interface, modules dédiés à la mobilité interne et à l'évaluation de l'affinité au sein des équipes...), et de poursuivre son développement en France et en Europe, notamment grâce à une stratégie de croissance externe. De nombreux recrutements sont par ailleurs prévus, notamment en vue d'une accélération à très court terme sur l'Angleterre.

Cette collaboration doit permettre à AssessFirst de devenir le leader européen du recrutement prédictif et du développement des "soft skills".