Capri Sun reprendra les ventes et la distribution à la place de Coca-Cola Europacific Partners en Europe occidentale en 2024

(Boursier.com) — Capri Sun Group Holding AG, la première marque mondiale de boissons pour enfants, a annoncé aujourd'hui qu'elle reprendra les ventes et la distribution de ses célèbres boissons en poche en France, à Monaco, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Suède, en Espagne et au Portugal en 2024, mettant ainsi fin à l'accord de vente et de distribution avec Coca-Cola Europacific Partners (CCEP).

La décision a été prise conjointement et soutient la stratégie du groupe Capri Sun de se rapprocher de ses clients et consommateurs, avec le souhait d'accélérer la croissance et la vision de l'entreprise consistant à devenir la boisson pour enfants la plus durable au monde.

La stratégie visant à se rapprocher du marché a commencé il y a environ cinq ans, en reprenant les ventes et la distribution en interne en Suisse, en Autriche, au Moyen-Orient, en Chine et, plus récemment, en Pologne. Cette stratégie dite " go-direct " permet au groupe Capri Sun d'être plus agile et plus réactif dans un environnement en évolution rapide et de se concentrer pleinement sur le développement de l'activité de Capri Sun.

Capri Sun a recruté 70 nouveaux employés, qui vont maintenant se concentrer sur la préparation de la transition qui débutera en mars 2024.

Roland Weening, PDG de Capri Sun Group Holding AG, a expliqué : "CCEP a été un partenaire formidable pendant plus d'une décennie, et nous lui sommes reconnaissants pour cette coopération fructueuse au fil des ans. Nous avons conclu d'un commun accord que l'avenir exige que les deux entreprises se concentrent sur leurs propres marques. Nous sommes une entreprise privée et, en tant que boisson familiale favorite depuis 1969, nous nous engageons pleinement à réaliser notre objectif de devenir la boisson pour enfants la plus durable au monde."

"Nous prévoyons de lancer des poches recyclables ainsi que d'autres produits à faible teneur en sucre, et nous continuerons à stimuler l'innovation. Nous investirons 42 millions d'euros supplémentaires en 2024 pour soutenir ces initiatives et la transition. Cela accélérera notre croissance et apportera encore plus de plaisir, de sourires et d'insouciance aux générations à venir !"

CCEP et Capri Sun continueront à travailler en étroite collaboration pour soutenir les clients, à la fois pour réaliser les plans d'affaires et de croissance en 2023 et tout au long de la transition l'année prochaine. Le processus commencera en mars 2024, avec des dates de transition différentes selon les marchés. CCEP continuera à co-packager Capri-Sun en Grande-Bretagne pour le marché britannique jusqu'à la fin de l'année 2024.