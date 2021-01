Capital-investissement : fusion-absorption de Bpifrance SA par Bpifrance Financement

Crédit photo © Bpifrance

(Boursier.com) — Les assemblées générales des actionnaires de Bpifrance SA et Bpifrance Financement ont approuvé, le 18 décembre 2020, la fusion-absorption de la société holding Bpifrance SA par sa filiale, établissement de crédit, Bpifrance Financement, avec un effet immédiat au plan juridique.

Le même jour, l'Assemblée générale des actionnaires de Bpifrance Financement a modifié la dénomination sociale de la société (désormais, Bpifrance).

Cette opération de fusion s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du groupe Bpifrance dans le but d'augmenter les capacités d'action de Bpifrance et ses filiales, notamment en termes d'octroi de garanties aux entreprises, et de simplifier son organisation.

En conséquence de cette fusion, Bpifrance Participations et Bpifrance Assurance Export sont désormais détenues en direct par Bpifrance (anciennement Bpifrance Financement) qui devient ainsi la société tête du groupe Bpifrance.

Le nouveau capital social de Bpifrance (anciennement Bpifrance Financement) est désormais de 5.440.000.000 euros.

Le numéro de RCS et l'adresse du siège social de Bpifrance restent inchangés.