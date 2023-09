Capital-investissement : CVC s'offre DIF Capital Partners

(Boursier.com) — Grosse acquisition pour CVC. La société européenne de capital-investissement s'est offert une participation majoritaire dans DIF Capital Partners, l'un des principaux gestionnaires d'infrastructures, et s'engage à acquérir les parts restantes ultérieurement. Ce rapprochement donne naissance à un gestionnaire mondial spécialisé sur les marchés privés, doté de sept stratégies complémentaires et disposant d'un total d'actifs sous gestion d'environ 177 milliards d'euros. Selon les sources de 'Bloomberg', CVC a accepté de verser environ 1 milliard d'euros en espèces et en actions pour cette transaction.

DIF, dont le siège est à Amsterdam, gère 16 milliards d'euros d'actifs et dispose d'une équipe de plus de 225 professionnels, répartis dans 11 bureaux qui exploitent deux stratégies d'investissement différentes : les fonds Core / Build-to-Core et les fonds Core-plus. Fondé en 2005, DIF s'est taillé une place de choix sur le marché des investissements en infrastructures de taille moyenne, principalement en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Son partenariat avec CVC contribuera à accélérer la croissance de DIF, qui continue d'approfondir et d'élargir ses capacités d'investissement, sa portée géographique et sa base d'investisseurs mondiaux. DIF restera dirigé par son PDG et ses Partners actuels, tout en continuant d'opérer sous la marque DIF.

Rolly van Rappard, Président et cofondateur de CVC, affirme que : "l'expansion dans les infrastructures constitue une étape logique pour CVC, compte tenu des tendances de croissance séculaire à long terme dans ce secteur et de sa complémentarité avec nos stratégies existantes. Nous connaissons l'équipe de DIF depuis plusieurs années et sommes ravis de nous associer à l'un des meilleurs gérants mondiaux, pure-player spécialisé en infrastructures, au regard de son historique impressionnant de performance et de croissance".

Soumises à des autorisations règlementaires, la transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023 ou au premier trimestre 2024.