Candriam Academy : nouveau module dédié à l'économie circulaire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Candriam Academy, première plateforme mondiale de formation en ligne dédiée à l'investissement responsable, a annoncé le lancement d'un nouveau module dédié à l'économie circulaire. Il s'agit du neuvième module proposé au sein de l'Academy.

La Candriam Academy vise à sensibiliser, à former et à développer les connaissances en matière d'investissement durable via une plateforme en ligne innovante, proposant des contenus et des matériels de formation inspirants et concrets. L'Academy est gratuite et ouverte à tous.

Le concept d'"économie circulaire" vise à minimiser les déchets et le gaspillage, en prenant en compte l'ensemble du cycle de vie des matériaux. Ce module proposé par la Candriam Academy, entièrement consacré à cette idée, permet de sensibiliser au fait qu'une transition vers ce modèle représente un potentiel tant pour la croissance économique que pour la durabilité environnementale. L'épuisement des ressources naturelles et la gestion inefficace des déchets sont devenues des préoccupations majeures en raison de leur impact important et coûteux sur nos économies, nos sociétés et nos écosystèmes...