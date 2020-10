Campings.com annonce une augmentation de capital de 20 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Campings .com, le leader européen de la réservation des hébergements de plein air, annonce une augmentation de capital de 20 ME auprès de Partners in Equity, fonds d'investissement basé à Amsterdam aux Pays-Bas. Aux côtés des actionnaires historiques, Ekkio Capital et Luxempart, le groupe accélère ainsi son plan de croissance et son développement à l'international.

"Cette augmentation de capital souligne que notre ambition n'a pas été impactée par cette saison éprouvante. Nous sommes fiers d'avoir réussi à accompagner nos clients et nos partenaires hébergeurs pendant cette crise sanitaire. Nous allons continuer à investir dans notre plateforme et ainsi augmenter notre capacité à soutenir nos campings référencés, en leur permettant de toucher de nouveaux clients en France et à l'international." indique Jérôme Mercier, CEO de Campings.com