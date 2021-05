Cafom : Darty renforce sa présence à La Réunion

(Boursier.com) — L 'enseigne Darty renforce sa présence à La Réunion avec l'ouverture d'un second magasin à Saint-Pierre le 4 mai prochain. Le magasin s'installera au sein du nouvel ensemble commercial, le Family Plaza, situé au coeur de la ZAC Canabady à Saint Pierre.

Avec cette nouvelle ouverture, l'enseigne privilégie à nouveau le modèle de la franchise, en s'appuyant sur l'expertise et la force d'un partenaire local, le Groupe CAFOM. Fnac Darty consolide ainsi son maillage avec désormais 18 magasins dans les départements et territoires d'Outre-Mer, dont 10 Darty exploités par le Groupe CAFOM. Le groupe est aujourd'hui implanté à la Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie.

Darty Saint-Pierre proposera sur près de 1.120 m2 l'ensemble des produits et accessoires pour la maison en électroménager (image, son, multimédia et téléphonie).

Une équipe de 20 collaborateurs soignera tout particulièrement le confort d'achat des clients en proposant un accompagnement personnalisé autour des produits et des services Darty.

Darty Saint-Pierre se distinguera également par :

Ses espaces services :

- Le service Click & Collect : les clients Web qui souhaitent passer leurs commandes sur le site reunion.darty-dom.com peuvent récupérer leurs achats en magasin.

- Un point "éco-collecte" : pour les piles, les batteries, les cartouches filtrantes, les téléphones portables et le petit électroménager.

- Une zone SAV et de réparation : pour garantir le suivi des achats et une expérience client optimisée.

Darty Saint-Pierre lancera également une opération spéciale sur les produits électroménagers, multimédia, son et image.

Avec l'ouverture de son nouveau magasin à Saint-Pierre, l'enseigne confirme son objectif d'apporter aux 30% de Français qui n'ont pas de magasin Darty à proximité de chez eux (soit à moins de 30 minutes en voiture) l'opportunité de bénéficier de l'offre, du prix et des services de l'enseigne dans le respect du Contrat de Confiance...