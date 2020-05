ByteDance, propriétaire de TikTok, voit ses profits et sa valeur s'envoler

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — TikTok. Comme beaucoup, vous avez sans doute découvert cette application mobile de partage de vidéos lors de la période de confinement. Lancée en septembre 2016, elle connaît une croissance exponentielle au plus grand bonheur de son propriétaire, le groupe chinois ByteDance. Fondée en 2012 par l'entrepreneur Zhang Yiming, la société serait valorisée près de 110 milliards de dollars, ce qui en ferait une des start-up les plus chères du monde.

D'après les sources de 'Bloomberg', ByteDance aurait réalisé un bénéfice net de 3 milliards de dollars l'année dernière pour des revenus de 17 Mds$, contre 7,4 Mds$ en 2018. Quant à l'application TikTok, elle aurait été téléchargée plus de 2 milliards de fois !

Assis sur un trésor de guerre de plus de 6 milliards de dollars, ByteDance, également propriétaire de Jinri Toutiao, une plate-forme chinoise de contenu d'actualités et d'informations, ne serait pas pressé d'entrer en bourse. Selon les sources de l'agence, la firme asiatique pourrait espérer atteindre une valorisation de près de 180 Mds$ en cas d'IPO : "Aucune des entreprises technologiques chinoises n'a atteint ce niveau de réussite sur le marché mondial avant ByteDance", affirme Ke Yan, analyste chez DZT Research.

"Le fait que ByteDance réalise des bénéfices, si cela est vrai, et soit assis sur une montagne de cash de 6 milliards de dollars signifie qu'elle n'est pas du tout pressée pour venir sur le marché afin de lever des capitaux, et donc qu'elle est moins susceptible d'offrir des actions à un prix plus raisonnable pour les investisseurs lors de l'IPO".

En attendant une éventuelle IPO, TikTok a encore affiché ses ambitions il y a quelques jours en débauchant Kevin Mayer chez Walt Disney, l'homme à l'origine du lancement de la plateforme de vidéos en ligne Disney+.