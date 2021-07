byrd annonce une levée de fonds de 16 ME

(Boursier.com) — byrd , plateforme digitale de logistique et de traitement des commandes e-commerce, annonce une levée de fonds de 16 millions d'euros en série B. Cette levée est menée par Mouro Capital, un fonds de capital-risque géré de manière autonome et axé sur les fintechs et les entreprises adjacentes, et rejoint par Speedinvest, Verve Ventures, Rider Global et VentureFriends. Cette dernière levée de fonds fait suite à la série A de 5 millions d'euros réalisée par byrd en juillet 2020, portant le montant total levé à ce jour à 26 millions d'euros...