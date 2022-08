BYD : ça bouge !

(Boursier.com) — BYD , le premier fabricant mondial de véhicules à énergie nouvelle (NEV) et batteries électriques, a désigné Hedin Mobility Group comme Concessionnaire+, constituant ainsi un partenariat stratégique qui couvre la distribution et les ventes de voitures particulières BYD en Suède et en Allemagne.

L'accord représente une alliance d'envergure dans la mesure où il renforce encore la présence de BYD en Europe. Le statut de Concessionnaire+ BYD confère les services officiels de distribution, de vente et d'après-vente à Hedin Mobility Group dans les deux pays