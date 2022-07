BYD annonce sa participation au Mondial de l'Automobile de Paris 2022

(Boursier.com) — BYD , le premier fabricant mondial de véhicules à énergie nouvelle (NEV) et de batteries électriques, participera pour la première fois au Mondial de l'Automobile de Paris 2022 pour dévoiler au public automobile européen sa marque, ainsi que sa gamme de véhicules et ses technologies les plus récentes.

Cet évènement fait suite à l'annonce récente de BYD de pénétrer le marché européen avec sa gamme de véhicules de tourisme à énergie nouvelle de haute technologie, à commencer par une livraison au quatrième trimestre 2022 et un engagement continu envers ce marché émergent...