BYD a désigné Louwman comme partenaire commercial national aux Pays-Bas

(Boursier.com) — BYD , premier fabricant mondial de véhicules à énergies nouvelles (NEVs), a désigné Louwman comme partenaire commercial national aux Pays-Bas. Le partenariat stratégique avec le groupe Louwman, établi de longue date, marque une étape importante pour BYD en pourquivant le développement de son activité de véhicules de tourisme électriques respectueux de l'environnement.

Louwman proposera une plateforme numérique pour la commande en ligne, le service client et l'assistance, et apportera à la fois des services de vente hors lignes et des services après-vente pour les passagers des véhicules BYD, et ce à travers son large réseau de concessionnaires à travers les Pays-Bas. Plusieurs magasins physiques seront ouverts dans des lieux stratégiques aux Pays-Bas, en commençant par la première boutique novatrice dans Amsterdam. Les premiers essais routiers sont prévus cette année, donnant aux clients l'occasion de découvrir les excellentes performances des derniers modèles de BYD...