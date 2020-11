Bulldozair lève 4 millions d'euros

(Boursier.com) — Bulldozair , "pépite française de la Proptech", annonce lever 4 millions d'euros pour démocratiser sa solution de collaboration digitale dans le BTP. Passée par les bancs du prestigieux incubateur Y Combinator de San Francisco (Stripe, Airbnb, Dropbox etc.), Bulldozair est une plateforme web et mobile qui transforme la gestion de projets de construction en facilitant la collaboration entre métiers et entreprises...

En bouclant un financement à hauteur de 4 millions d'euros, l'entité se donne les moyens d'une extension stratégique des grands comptes vers les TPE/PME, et d'une accélération de sa 'road-map' produit. Cette levée est réalisée auprès des fonds PROBTP Innovation et Anaxago ainsi qu'avec le soutien de Business Angels tels que Thomas Le Diouron d'Impulse Partners, Pascal Casanova - ex DG de Lafarge et Kima ventures.