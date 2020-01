Budget Telecom change de nom et devient MINT

Budget Telecom change de nom et devient MINT









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société Budget Telecom (FR0004172450 ALBUD), 1er fournisseur Energie et Télécom devient officiellement MINT.

Ce changement de nom a été entériné par les actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à l'occasion du vote de la 4ème résolution, le 22 octobre 2019.

Ce changement de nom est en ligne avec la stratégie de développement et le positionnement de la Société désormais organisés autour de la fourniture de services éco-responsables à destination du plus grand nombre et au meilleur prix. Dans un premier temps les services commercialisés concernent tant les domaines de l'énergie avec Mint Energie que celui des télécoms avec le lancement prochain de Mint Mobile.

D'un point de vue commercial, ce changement de nom va fortement renforcer la visibilité de la marque MINT, qui sera présente sur deux marchés de masse que sont celui de l'énergie et des télécommunications.

Kaled Zourray, PDG, a déclaré : "Face aux nombreux défis environnementaux auxquels nos sociétés doivent répondre, MINT représente bien plus qu'un simple changement de nom, il s'agit d'un projet, qui a pour ambition de construire une entreprise exemplaire qui assume sa responsabilité sociétale. Pour cela notre objectif est de promouvoir les énergies renouvelables pour le plus grand nombre et des modes de consommation responsable grâce à une offre de services innovants reposant entre autres sur la digitalisation des usages. Avec l'engagement de nos équipes, de nos clients et de nos actionnaires autour de ses valeurs, MINT participera à la construction d'un monde un peu plus frais et un peu plus vert, et il en a besoin."

Ce changement de nom sera effectif sur l'ensemble des supports de communication et le site internet de la société une fois les formalités administratives et légales finalisées.

Le Ticker est ALBUD et l'ISIN est : FR0004172450.

Le changement de nom sera effectif lundi 20 janvier 2020.