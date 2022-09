Bruno Le Maire et de Roland Lescure se rendent dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie

(Boursier.com) — Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, se rendront dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, ce vendredi 22 septembre pour rencontrer les acteurs du secteur du décolletage.

L'écosystème de la vallée de l'Arve est un pôle industriel majeur qui représente 20% du produit intérieur brut (PIB) de la Haute-Savoie. Accentué par la crise du Covid-19, il fait face à un processus de mutation industrielle majeur, dû à la transition vers la motorisation électrique et du déclin du diesel. L'accompagnement du secteur dans sa recherche de diversification de débouchés est donc une priorité du gouvernement...

Bontaz en vue

A ce titre, les ministres visiteront d'abord l'entreprise BONTAZ, à Marnaz. Cette ETI historique du décolletage est un important équipementier automobile. L'entreprise est soutenue par le Gouvernement afin de poursuivre la diversification de ses activités. Cette visite sera justement l'occasion de présenter plusieurs pistes de diversification, comme le vélo électrique ou le véhicule électrique.

A l'issue de cette visite, Bruno Le Maire et Roland Lescure participeront à une table ronde avec les acteurs économiques locaux.

Enfin, les ministres se rendront au Centre de formation des apprentis à l'industrie de Thiez, pour échanger avec des jeunes apprentis en Bac pro ou BTS.

Ce déplacement sera également l'occasion pour Bruno Le Maire et Roland Lescure d'annoncer les lauréats de l'appel à projets "Soutien aux projets de diversification des sous-traitants de filière automobile" de France 2030. Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre du soutien aux investissements de la filière automobile du plan "France 2030" pour accompagner dans la durée les transformations profondes et rapides de la filière vers le véhicule du futur, qui se veut décarboné, connecté, autonome et accessible.