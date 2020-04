Bruno Le Maire anticipe une baisse du PIB français de 8% en 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme redouté, la contraction de l'économie française sera plus prononcée qu'anticipée jusqu'ici alors que le confinement a été officiellement prolongé d'un mois par Emmanuel Maron hier soir. Selon Bruno Le Maire, le PIB français devrait désormais reculer d'environ 8% cette année.

"Le confinement est plus long que ce qui pouvait avoir été anticipé (...) évidemment ça aura un impact plus fort sur notre croissance nationale. Nous avions prévu une croissance à -6, nous aurons une prévision de croissance qui va être fixée à -8 pour le projet de loi de finances rectificatives" qui sera présenté mercredi en conseil de ministres, a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances sur 'BFMTV' et 'RMC'.

