Bpifrance accompagne une délégation de 16 entreprises françaises du secteur du tourisme

(Boursier.com) — Seize entreprises françaises du secteur du tourisme d'affaires et de loisirs ont été sélectionnées par Bpifrance et EXTENDAM pour participer du 6 au 10 janvier 2020 à une mission internationale sur-mesure "CES TOURISME 4.0", à l'occasion du salon CES à Las Vegas.

Sur place, les entreprises participantes bénéficieront d'un parcours personnalisé sur le salon grâce à l'expertise d'Hub Institute, composé notamment de rendez-vous avec des spécialistes sectoriels, des acteurs de l'innovation et des partenaires ou clients potentiels, de visites guidées de lieux inédits, de conférences et sessions de networking.

L'objectif de la mission est de leur permettre d'identifier les solutions innovantes pour optimiser leur activité de demain. Les entreprises sélectionnées sont des acteurs du tourisme, restaurateurs, hôteliers déjà présents à l'international et désireux de s'inspirer des dernières innovations applicables à leur activité, afin d'améliorer et d'optimiser leur expérience client.

Première ville hôtelière au monde avec plus de 125.000 chambres et 40 millions de touristes par an, Las Vegas est la ville pionnière en matière d'innovation dans le secteur de l'hébergement et de l'hôtellerie.

La tenue du 'Consumer Electronics Show' - plus grand rassemblement de technologies et d'innovation au monde - représente ainsi l'opportunité idéale de découvrir les grandes tendances de demain dans le secteur du tourisme, les acteurs les plus à la pointe de l'innovation et les dernières technologies qui révolutionnent le secteur...

Pedro Novo, Directeur Exécutif en charge de l'Export chez Bpifrance déclare : "On ne présente plus le Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas : le plus grand rassemblement de technologies et d'innovation au monde avec 182.000 visiteurs, 900 start-ups, 160 pays représentés, 4.500 exposants et 270.000m(2) d'exposition. Bpifrance est historiquement un acteur particulièrement engagé dans le soutien et l'accompagnement du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, secteur stratégique pour l'économie française. C'est la raison pour laquelle nous sommes heureux d'accompagner des acteurs ambitieux du tourisme français, résolument engagés dans la transformation de leur industrie, à la rencontre de l'un des écosystèmes hôteliers le plus dynamique du monde, à Las Vegas. En plein Consumer Electronics Show, ils seront aussi les représentants de l'excellence française et profiteront à plein de l'effervescence de cette manifestation majeure, idéale pour découvrir les tendances de demain dans leur secteur Mariage de l'Innovation et du service, c'est LE salon incontournable pour aller se faire voir ailleurs."

Bertrand Pulles, Directeur d'EXTENDAM, leader européen du capital investissement dans hôtellerie d'affaires en Europe, ajoute : "L'objet de cette mission est d'emmener un groupe d'ambassadeurs de l'hôtellerie et de la restauration français à la découverte de nouvelles solutions, de nouvelles tendances et de nouveaux acteurs leur permettant d'avancer et de préparer leurs établissements à l'hospitality de demain".