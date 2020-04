BPIfrance a participé à la levée de fonds de Série C de 50 ME de Dynacure

BPIfrance a participé à la levée de fonds de Série C de 50 ME de Dynacure









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — BPIfrance a participé à la levée de fonds de Série C de 50 millions d’euros de Dynacure, une société de biotechnologie strasbourgeoise spécialisée dans le développement de traitements innovants pour des patients atteints de maladies orphelines graves et invalidantes. Ce nouveau tour de financement voit l’arrivée des fonds américains Perceptive Advisors et Tekla Capital Management ainsi que du fonds Large Venture de Bpifrance au capital de la société aux côtés des actionnaires historiques (Andera Partners, Bpifrance, IdInvest, Kurma Partners, Pontifax) qui participent également à l’opération.

BPIfrance (Large Venture) était conseillé par Bird & Bird, avec, pour les aspects Corporate, Gildas Louvel (associé), Carole Bodin (counsel), et Pierre Lagresle (collaborateur), et pour les aspects Propriété Intellectuelle, Anne-Charlotte Le Bihan (associée) et Sarah Gicquel (collaboratrice).

Dynacure était conseillée par McDermott avec Emmanuelle Trombe (associée), Mathilde Peschard, Shurong Qu et Lucie Martin (collaboratrices).

Perceptive Advisors était conseillé par Goodwin, avec William Robert, Daniel A. Lang (associés), Félicien Bardsley et Pauline Louis (collaborateurs).

Tekla Capital Management était conseillé par Reiter Law, avec Ella DeTrizio.