Bouygues Travaux Publics va réaliser une 5e phase de l'autoroute d'Istrie en Croatie

Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — La république de Croatie a confié le contrat portant sur le doublement à 2×2 voies d'une section de 8 km à la société concessionnaire Bina Istra et Bouygues Travaux Publics. Le montant des travaux s'élève à 197 millions d'euros.

Située au nord-ouest de la Croatie, à environ 200 kms de Zagreb, cette nouvelle phase de travaux de l'autoroute d'Istrie comprend :

- la conception-construction du deuxième tube du tunnel d'U?ka ainsi que la réalisation d'un viaduc de 270 mètres,

- le doublement à 2x2 voies de la section de 8 kilomètres reliant Vranja, à l'ouest du parc naturel d'U?ka, et Kvarner, à l'est,

- et un échangeur à Vranja ainsi que trois postes de péages.

Les travaux respecteront les réglementations environnementales les plus strictes afin de préserver la biodiversité locale.

450 personnes seront mobilisées en période de pointe sur ce projet dont les travaux démarrent tout juste. La durée du contrat est de 42 mois...