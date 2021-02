Bouygues Telecom : Céline Tevissen nommée directrice des Achats

Bouygues Telecom : Céline Tevissen nommée directrice des Achats









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Diplômée de la MSTCF de Dauphine, promotion 1992, Céline Tevissen (50 ans) est nommée directrice des Achats de Bouygues Telecom. Elle occupait depuis 2019, le poste de responsable de la Performance économique.

Céline Tevissen a débuté sa carrière en 1992 chez Ernst & Young puis au sein de l'Entreprise Minière et Chimique en tant que responsable Trésorerie et Fusions Acquisitions. Elle rejoint Areva en 2000 où elle occupe successivement les postes de contrôleur Financier sur différentes activités industrielles des combustibles nucléaires et des constructions de nouvelles centrales, avant d'être nommée directrice Stratégie et Performance de la filiale Areva Mines. En 2017, elle devient directrice du contrôle de Gestion de Safran Aircraft Engines, avant de rejoindre Bouygues Telecom en octobre 2019.

"L'expérience de Céline Tevissen dans les négociations stratégiques, la construction de partenariats ainsi que son expertise financière dans les modèles économiques innovants lui permettront de mener à bien la stratégie Achats et la démarche Fournisseurs de Bouygues Telecom".