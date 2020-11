Bouygues Construction et Lextan signent un accord de coopération de 3 ans en 'R&D'

Bouygues Construction et Lextan signent un accord de coopération de 3 ans en 'R&D'









Crédit photo © Y. Chanoit / Bouygues Construction

(Boursier.com) — Lextan , spécialiste des systèmes de conduite à distance, et Bouygues Construction signent un accord de coopération de 3 ans pour réaliser un programme de 'Recherche & Développement' portant sur la conduite à distance et la conduite assistée d'engins de construction. Conjointement à cet accord, Lextan réalise une levée de fonds en amorçage portée par Construction Venture, véhicule d'investissement dans les start-up de Bouygues Construction, aux côtés de CAAP Création, filiale du Crédit Agricole Alpes Provence et le fonds French Tech Seed du Programme d'investissements d'avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général pour l'investissement (SGPI) et opéré par Bpifrance afin d'augmenter ses fonds propres et renforcer son équipe R&D.

Cette coopération a déjà permis le développement d'un projet de pilotage de grue depuis le sol au sein de la 'R&D' de Bouygues Construction. Porté par Bouygues Construction Matériel, ce programme apportera au pilotage une assistance vidéo, de la réalité augmentée, et même une part d'automatisation. Lextan a démontré que sa technologie rend possible la conduite à distance des grues lors d'une première phase d'expérimentations menées avec succès sur une grue. Un démonstrateur sera déployé sur un chantier courant 2021. La solution fournira aussi une aide à la conduite avec une reconnaissance vidéo d'objets et un tableau de bord interactif.

"C'est en réfléchissant aux alternatives au monte-grutier, obligatoire pour toutes les grues au-dessus de trente mètres depuis janvier 2019, que nous avons exploré, avec l'appui de Lextan, le sujet du pilotage de grue depuis le sol. Mais en explorant ce sujet, nous avons découvert beaucoup d'autres avantages" a déclaré Patrick N'Kodia, directeur de Bouygues Construction Matériel.

En effet, les nombreuses fonctionnalités intelligentes et connectées de ce système visent à piloter les engins de chantier autrement qu'aujourd'hui en simplifiant le travail des conducteurs en toute sécurité, en augmentant leurs capacités via de nouvelles fonctionnalités et donc en favorisant l'industrialisation des chantiers.

"Nous sommes heureux d'accompagner et d'être accompagnés par Bouygues Construction, sa 'R&D' et ses filiales, dans l'évolution technologique de leurs outils et modes de travail et de manière générale de contribuer à la modernisation et la transformation digitale du secteur du BTP", souligne Marc Lambert, Président Fondateur de Lextan.

La coopération entre Lextan et Bouygues Construction a pour but de déployer ces nouveaux modes de conduite dans les 3 prochaines années.