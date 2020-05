Bourses : des nuages à l'horizon ?

(Boursier.com) — L'Union Bancaire Privée (UBP) fait le point sur l'état des marchés... Aidés par les mesures que les gouvernements mondiaux se sont empressés de prendre pour atténuer l'impact économique des confinements sanitaires, les marchés actions mondiaux ont rebondi en moyenne de 29% entre le trou de la fin mars et le pic d'avril.

Comme nous l'expliquent les analystes de l'UBP, outre les coûts humanitaires de la pandémie, les répercussions économiques que l'on commence à observer justifient désormais une posture plus prudente de la part des investisseurs.

Pourtant ces derniers semblent à nouveau sensibiliser leurs portefeuilles à un certain degré de risque... Les tensions perçues outre-Atlantique semblent les plus troublantes avec l'émergence d'Etats sortant de leur confinement, bien que les taux quotidien d'infection n'ait pas véritablement commencé à reculer depuis les pics de mars-avril... Les infections quotidiennes aux Etats-Unis, en dehors de New York et du New Jersey, restent ainsi proches de leur sommet.

Selon l'UBP cette situation laisse à penser qu'un rebond stimulé par la consommation à mesure que le confinement se relâche sera moindre, ou que le risque d'une flambée pandémique secondaire conduisant au rétablissement des conditions de confinement, comme observé récemment à Singapour, peut potentiellement être crédible pour les mois à venir.

Remontée des tensions

De plus, la (re)montée des tensions géopolitiques sino-américaines est à surveiller de près, après la trêve de fin 2019. Les récentes évolutions indiquent un changement sur le front du conflit sino-américain, qui, au-delà des échanges commerciaux, s'étend désormais aux aspects capitalistiques et technologiques...

En Europe, les tensions palpables entre le nord et le sud de la zone euro, s'exercent ouvertement... L'Italie et d'autres pays méridionaux ayant été repoussés dans leurs efforts visant à créer une dette mutualisée pour financer à la fois la lutte contre le Covid-19, la perspective d'une union monétaire et budgétaire à part entière tend à s'estomper.

Les investisseurs devraient donc en profiter pour rétablir la protection et l'asymétrie dans leurs portefeuilles. Il faut donc selon l'UBP passer de l'attaque à la défense. Tout comme en janvier-février, ces ajustements devraient servir de 'rempart' si ces menaces d'une "deuxième vague" frappaient de nouveau les marchés mondiaux.