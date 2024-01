Bourse : Une grande banque américaine conseille d'acheter en période de faiblesse des marchés

(Boursier.com) — Ne courrez pas après le marché ! Tel est le principal conseil des équipes de Citigroup pour la nouvelle année. Avec un potentiel haussier pour les actions mondiales moindre cette année qu'en 2023, les stratèges de la banque, cités par 'Bloomberg', conseillent d'acheter en période de faiblesse et de ne pas courir après les rallyes... Même si la probabilité qu'une croissance élargie des bénéfices et qu'un atterrissage en douceur de l'économie mondiale soutiennent les actions en 2024, une réévaluation des valorisations reste improbable après le rallye de l'année dernière.

Ce point de vue est étayé par les attentes d'une hausse d'environ 8% pour l'indice MSCI All-Country World et d'une croissance des bénéfices de 9% pour 2024, "une hypothèse prudente dans un cycle d'assouplissement de la Fed", selon Citi. Après environ 20% de gains en 2023, l'indice boursier de référence connaît un début d'année plus difficile avec environ 2% de pertes sur la première semaine de l'exercice.

Les investisseurs se montrent plus prudents après l'euphorie des deux derniers mois, tandis que les rendements obligataires augmentent à nouveau, les traders réduisant leurs attentes en matière de baisse des taux d'intérêt. Les stratèges de Citi considèrent que le contexte économique est favorable aux secteurs et marchés cycliques, préférant les compartiments financiers et industriels, ainsi que les régions en dehors des États-Unis, comme l'Europe (hors Royaume-Uni) et les marchés émergents. "Une exposition cyclique bon marché maintient l'Europe en bonne position pour un nouvel élargissement du marché et une éventuelle relance en provenance de Chine".