Bourse : un rallye avant la chute ?

(Boursier.com) — L 'envolée avant la chute ? Michael Hartnett, le renommé stratège de Bank of America, affirme que le S&P 500 est peut-être entré dans un marché haussier technique la semaine dernière, mais ce n'est pas pour autant le début d'un nouveau rallye majeur pour les actions. Cité par 'Bloomberg', qui reprend le rapport hebdomadaire de la banque sur les flux d'investissement dans les diverses classes d'actifs (données EPFR Global), le spécialiste indique qu'il n'est pas du tout convaincu que ce soit le début d'un "tout nouveau marché haussier... Le marché actuel ressemble plus à 2000 ou 2008, avec un 'grand rallye' avant un grand effondrement". Ill voit jusqu'à 150 points de hausse pour le S&P 500 contre 300 points de baisse d'ici la fête du Travail le 4 septembre. L'indice affiche pour le moment un gain d'environ 15% cette année à 4.425,84 points.

Michael Hartnett admet par ailleurs s'être trompé lorsqu'il avait annoncé en février que le S&P 500 tomberait à 3.800 pts d'ici le 8 mars. Il affirme que les 'bulls' comme lui ont fait mauvaise route au premier semestre parce que l'économie américaine a évité une récession et une crise du crédit, et a qualifié le rallye technologique alimenté par l'IA d '"événement imprévu". Jusqu'à ce que la Réserve fédérale "réintroduise la peur" en fixant un objectif plus élevé pour les taux d'intérêt et que le taux de chômage dépasse 4% dans un signal de récession, les actions peuvent rester à des niveaux élevés et les écarts de crédit peuvent rester faibles, selon lui.

En attendant, les actions ont encore attiré d'importants flux sur la semaine close le 14 juin, environ 22 milliards de dollars, tandis que les obligations ont enregistré des entrées de 6,7 Mds$. Au niveau régional, les actions américaines ont enregistré 23,8 Mds$ de flux entrants, contre 2,2 Mds$ pour les fonds actions japonais, et des sorties de 2,4 Mds$ pour les actions européennes.