Bourse : les investisseurs français adorent Tesla et les GAFAM !

(Boursier.com) — Hausse des taux, resserrement des politique monétaires des Banques centrales, environnement plus incertain, rien ne semble altérer, pour le moment du moins,l'attrait des valeurs de croissance auprès des investisseurs particuliers français. Neuf des dix actions les plus détenues sur la plateforme d'investissement d'eToro à la fin du mois de septembre sont des "actions de croissance", la dernière étant le détaillant de jeux vidéo GameStop, l'un des fameux 'meme stock' à Wall Street.

"Nous avons observé un recul des valorisations des grandes actions de la tech depuis environ un mois, renforcé depuis que la Réserve fédérale a indiqué qu'elle était prête à relever ses taux d'intérêt à raison d'une fois l'année prochaine et jusqu'à trois fois en 2023" commente Antoine Fraysse-Soulier, Responsable de l'analyse des marchés chez eToro. "Le fait que les actions de croissance - et en particulier les grandes valeurs des nouvelles technologies - dominent de plus en plus les portefeuilles suggère deux choses : premièrement, les investisseurs estiment que la hausse des taux d'intérêt sera lente et régulière et, deuxièmement, ils pensent que les bénéfices des actions de croissance ont encore de beaux jours devant eux... À moins que la Fed ne prenne le marché par surprise et commence à relever les taux plus rapidement que prévu, ce qui a peu de probabilités de se produire, nous pensons que les valeurs des nouvelles technologies et les autres valeurs de croissance continueront à constituer l'épine dorsale de la plupart des portefeuilles".

Tesla reste le titre le plus détenu par les investisseurs français sur la plateforme d'eToro à la fin du troisième trimestre. Le constructeur de véhicules électriques devance Amazon et Apple alors que le rival chinois du groupe d'Elon Musk, Nio, pointe en quatrième position. Coinbase, la plate-forme d'échange de cryptomonnaies, et le géant chinois Alibaba suivent au 'palmarès', devant GameStop. Une seule valeur hexagonale figure dans les titres 'fétiches' des actionnaires français, en l'occurrence Air France KLM, en huitième position. Le TOP10 est complété par deux GAFAM, Alphabet et Microsoft.

Pour en savoir plus sur les semi-conducteurs avec eToro...