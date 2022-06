Bourse : les introductions en berne au 2e trimestre 2022

(Boursier.com) — Les introductions en Bourse, déjà en berne au 1er trimestre, ont continué de reculer au 2e trimestre 2022 face aux tensions géopolitiques causées par la guerre en Ukraine et aux turbulences boursières provoquées par l'envolée de l'inflation et la remontée des taux d'intérêts.

Selon une étude du cabinet EY publiée jeudi, 305 IPO ont été enregistrées au 2e trimestre, pour un montant de 40,6 milliards de dollars à l'échelle mondiale, des chiffres en recul de 54% et 65%, après une "année 2021 record" qui avait vu au total 1.171 entrées en Bourse.

Sur les 6 premiers mois de l'année 2022, le nombre d'IPO s'est établi à 630 (-46%), pour un montant levé de 95,4 Mds$ (-58%).

Au premier trimestre 2022, les IPO avaient déjà reculé avec une chute du nombre des opérations de 37% (et -51% en valeur), une tendance baissière qui s'est donc accélérée les trois mois suivants.

Seulement 2,5 Mds$ levés en Amérique au 2e trimestre

La "volatilité croissante du marché" causée par la guerre en Ukraine, "des facteurs macroéconomiques défavorables" comme l'inflation galopante ainsi que les "performances décevantes" d'acteurs récemment cotés ont "conduit au report de nombreuses IPO", a détaillé EY dans son rapport.

Au 2e trimestre, la région Amériques a subi un effondrement des opérations, avec seulement 41 nouvelles cotations (-73%), pour une valeur de 2,5 Mds$ (-95%). En Europe/Moyen-Orient/Inde/Afrique, le nombre d'IPO a chuté à 83 (-62%), pour un montant levé de 14,8 Mds$ (-44%).

La zone Asie-Pacifique, la plus éloignée des troubles géopolitiques, est restée la plus dynamique avec 181 introductions réalisées (-37% tout de même sur un an), et plus de la moitié des fonds levés au total, soit 23,3 Mds$ (-42%).