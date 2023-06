Bourse : faut-il ouvrir un PEA ?

(Boursier.com) — Le plan d'épargne en actions (PEA) a été créé par les pouvoirs publics pour développer les investissements en bourse des particuliers... Il s'agit donc d'un produit d'épargne de moyen ou de long terme. Il existe plusieurs types de PEA : les PEA capitalisation, le PEA-PME, dont l'objet est de financer les PME et les ETI, le PEA jeune destiné aux investisseurs de 18 à 25 ans.

Les PEA sont des produits d'épargne réglementés, en particulier par le Code monétaire et financier.

Il est possible pour un particulier d'ouvrir un PEA dans une banque (traditionnelle ou en ligne), une société d'assurance ou un courtier bourse en ligne. Ces derniers se sont multipliés ces dernières années et proposent des offres complètes pour une tarification raisonnable. Il convient toutefois de noter qu'il n'est pas toujours possible d'ouvrir un PEA chez un courtier et que les frais peuvent varier d'un établissement à un autre. Vous avez donc intérêt à procéder à une vérification en réalisant un comparatif courtier en ligne PEA.

La fiscalité d'un PEA est attractive, ce qui justifie d'y avoir recours... Pour en bénéficier, vous devez conserver votre PEA pendant 5 ans sans faire de retrait. Vous serez ainsi exonéré de la fiscalité sur les plus-values. En revanche, vous devrez vous acquitter des prélèvements sociaux de 17,2 %.

Les dépôts sur un PEA classique sont plafonnés à hauteur de 150.000 euros et les versements doivent être réalisés en euros par des résidents fiscaux français. L'investissement concerne, sauf exception, les actions d'entreprises situées dans l'Union européenne.