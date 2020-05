Bourse : Et si la thématique "Value" était de retour ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le redémarrage progressif de l'économie semble aujourd'hui de plus en plus évident... Dans cette optique, la surperformance

des valeurs de croissance pourrait progressivement prendre fin au profit des valeurs cycliques et de la stratégie "value", estime Mirabaud Securities qui rappelle que l'investissement "value" est une méthode de stock-picking fondée sur l'analyse fondamentale. Il s'agit de dénicher parmi les centaines de titres cotés ceux qui s'échangent à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. Ces actions sous-évaluées par le marché peuvent donc avoir un potentiel d'appréciation important...

Les investissements "value" popularisés par Warren Buffett sous-performent pourtant la "croissance" depuis près de 10 ans... Au cours des deux derniers mois on remarque que les indices mondiaux ont connu un rebond spectaculaire malgré les mauvaises perspectives économiques. Comme l'explique la société Mirabaud, ce rebond a été alimenté quasi exclusivement par les valeurs de croissance et celles avec des bilans "sains". Cependant, le retour progressif à la normale et les plans de relances des gouvernements commencent à plaider en faveur d'un retour en force des valeurs cycliques et des pistes "values".

Plusieurs handicaps

A la suite de la récession de 2008, les politiques monétaires accommodantes ont permis d'améliorer les valorisations dans tous les domaines, en contractant la prime sur les actions bon marché, ce qui en définitive a eu un impact négatif sur la stratégie "value".

Par ailleurs, ces 20 dernières années ont été en grande partie marquées par le "boom" des actions des entreprises de technologie. Leur domination a ruiné les espoirs économiques de nombreuses industries : les entreprises "values" sont aussi celles qui ont un avantage concurrentiel par rapport aux nouveaux venus permettant de protéger leurs parts de marché et leur rentabilité.

Rotations sectorielles

Les investisseurs "value" ont également été touchés de plein fouet par la rotation sectorielle massive vers les entreprises de croissance une fois la bulle internet digérée. La tendance à privilégier la croissance par rapport à la "value" s'est maintenue au cours des dernières années...

De plus l'histoire nous apprend que la relation entre les valeurs de croissance et les "value" s'est traduite pendant des décennies par un cycle. La question est donc de savoir où nous en sommes dans le cadre de ce cycle économique, conclut Mirabaud Securities.