Bourse : actions, obligations, taux, est-ce le moment de se replacer ?

(Boursier.com) — Dans un marché boursier mis sous pression par la remontée des taux des banques centrales qui tentent de contenir l'envolée de l'inflation sur fond de crise énergétique, Raphael Thuin, Responsable des stratégies de marchés de capitaux chez Tikehau Capital, a répondu a nos questions...

Selon vous, la baisse est-elle terminée sur les marchés actions ?

R.T. : Bien que la correction boursière soit significative, nous pensons qu'il est encore prématuré de se redéployer agressivement sur le marché des actions... D'une part, les multiples de valorisation sont certes corrigés, mais ils peuvent paraître encore élevés sur des historiques longs, même en Europe. D'autre part, les anticipations de croissance des résultats des entreprises nous semblent trop optimistes : celles-ci ont à peine été révisées à la baisse, bien que le scénario d'une récession de nos économies devienne chaque jour plus probable. Il subsiste donc selon nous un risque baissier, qui incite à la patience...

Boursier.com : Les marchés anticipent un assagissement de l'inflation relativement rapide... Y croyez-vous vraiment ?

R.T. : Les marchés semblent effectivement miser sur une forte baisse de l'inflation dès l'année prochaine, qui donnerait des marges de manoeuvre aux banques centrales pour ralentir le rythme de resserrement, voire couper les taux... Chez Tikehau Capital, nous sommes sceptiques qu'un tel scénario puisse se produire. L'inflation à laquelle nous faisons face porte en elle des fondamentaux structurels, qui ont pour la plupart trait à des logiques longs termes de démondialisation, de trajectoire démographique ou de changement structurel des mix énergétiques. Il nous semble donc possible que cette inflation puisse continuer de surprendre par sa résilience dans les mois qui viennent. Un tel scénario aurait des conséquences sur le marché des taux, où le potentiel de hausse est réel.

Boursier.com : Quelle est la principale conséquence de la hausse des taux sur les marchés ?

R.T. : Ce cycle de hausse des taux d'intérêt auquel nous assistons depuis 2020 chamboule certains des fondamentaux de marché qui prévalaient jusque-là... Parmi eux, la correction des niveaux de valorisation, gonflés par des années de taux bas, semble justifiée. Par ailleurs, nous assistons à un retour du phénomène de dispersion, c'est-à-dire des écarts grandissants de valorisation, de performance ou de rendement entre les gagnants et les perdants, qui devrait lui aussi perdurer.

Enfin, avec des performances désastreuses cette année, et des rendements embarqués à nouveau solidement positifs, nous constatons l'attrait retrouvé de l'obligataire en relatif aux actions. Une telle poche nous semble à nouveau avoir sa place aux côtés des actions dans une logique d'allocation. Ces grandes évolutions récentes, datant de 2022 pour certaines mais plus généralement du monde "post-Covid", sont des tendances à suivre dans les mois ou les années à venir.

Boursier.com : Faut-il rester prudent selon vous et ne pas encore revenir sur les actions ?

R.T. : Sur les actions, nous restons prudents dans la mesure où les valorisations actuelles nous semblent relativement chères, et les attentes de résultats optimistes... Dans un contexte inflationniste où le risque de récession est important, nous privilégions des sociétés avec un fort pouvoir de fixation des prix, de hauts niveaux de retour sur capitaux, des marges importantes et des barrières à l'entrée. En somme, des entreprises de qualité qui ont démontré leurcapacité de résilience au cycle. Nous nous efforçons de rester disciplinés en termes de valorisations, en nous concentrant sur des valeurs à multiples raisonnables selon nous. Cette " qualité à prix raisonnable " peut sembler être une gageure, mais dans un marché disloqué, volatil et court-termiste, de telles opportunités existent pour l'investisseur attentif...

Boursier.com : Pouvez-vous nous donner des exemples de secteurs et valeurs que vous suivez ?

R.T. : Dans le secteur des biens de consommation quotidienne, des entreprises comme Colgate, Clorox ou Unilever ont historiquement réussi à afficher une résilience au cycle économique... Et malgré une belle surperformance cette année, certaines de ces actions s'offrent à des valorisations raisonnables selon nous... Par ailleurs, et bien que le secteur de la technologie nous inspire globalement méfiance, certaines des très grandes entreprises du segment traitent aujourd'hui à des valorisations souvent inférieures aux moyennes de marché, tout en continuant à afficher des niveaux de croissance de chiffre d'affaires et de profitabilité remarquables.

Plus généralement, et malgré un marché qui en moyenne reste cher selon nous, nous estimons qu'il existe des opportunités d'investir dans des entreprises de qualité à des points d'entrée qui nous semblent attractifs. Nous pouvons dire que c'est une des conséquences heureuses de ce retour du phénomène de dispersion, qui consacre à nouveau l'importance de la sélection de valeur.