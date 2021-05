Boostheat : mise en place d'un financement sur 12 mois d'un montant total maximum de 10 ME

(Boursier.com) — Boostheat , concepteur, fabricant et vendeur de solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables, annonce la mise en place d'un financement d'un montant total maximum de 10 ME aux termes d'un contrat de financement conclu le 20 mai 2021. Ce financement s'opère via l'émission de bons donnant droit à la souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles de la société intégralement réservée à IRIS. Cette ligne de financement sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale qui se tiendra le 10 juin 2021.

Comme annoncé le 30 avril 2021 à l'occasion de la publication des résultats annuels, la société a décidé de la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres pour couvrir ses besoins de financements des 12 prochains mois, estimés à 7 ME à partir de septembre 2021. BOOSTHEAT disposera ainsi des moyens nécessaires dans la poursuite de ses ambitions industrielles et commerciales avec, notamment, la sortie de la BOOSTHEAT.20 CONNECT dès cette année.

BOOSTHEAT a privilégié la solution proposée par la société IRIS qui offre des conditions financières attractives avec une flexibilité sur les possibilités de tirage. Cet outil de financement permet en effet de procéder à des tirages dimensionnés en fonction des besoins réels de la société, dans son intérêt et celui de ses actionnaires. La société et l'Investisseur pourront, d'un commun accord, ajuster à la hausse ou à la baisse le nombre d'Obligations souscrites (dans la limite maximale de 1.200 Obligations par tranche soit 3 ME). La société pourra en outre sans pénalité suspendre et réactiver les tirages selon ses besoins, voire résilier la ligne de financement.