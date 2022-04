BoostHeat : contient ses pertes en 2021

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2021, les produits d'exploitation de BoostHeat s'élèvent à 4,1 millions d'euros (1,8 ME au 31 décembre 2020), en amélioration de +2,3 ME. Ce montant tient compte de -0,3 ME de chiffre d'affaires au titre de l'annulation des commandes en cours et de la reprise des produits installés ; de 2 ME de production immobilisée au titre des frais de développement 2021 et de 0,8 ME de production stockée.

Les charges opérationnelles s'élèvent à 9 ME (11,6 ME au 31 décembre 2020).

L'Ebitda ressort à -7,9 ME, en amélioration par rapport au 31 décembre 2020 (-11,2 ME), la société récoltant les fruits de son plan de réduction des coûts.

Les dotations aux amortissements et provisions s'élèvent à 5,3 ME au 31 décembre 2021 (9,7 ME au 31 décembre 2020). Elles intègrent notamment pour 2,1 ME de dépréciation des frais de développement antérieurs à 2020 et 1,8 ME de dépréciation des stocks de pièces détachées déjà évoquée lors des résultats semestriels 2021. BoostHeat a enregistré en parallèle des reprises sur provisions clients et matériels pour 1,5 ME.

Le résultat net est de -11,7 ME (-23,1 ME au 31 décembre 2020).

La trésorerie disponible au 31 décembre 2021 est de 3,5 ME (10,8 ME au 31 décembre 2020). Ce montant ne tient pas compte de l'émission obligataire de 3 ME réalisée auprès d'Holdigaz, après la clôture de l'exercice pour soutenir le plan de marche de BoostHeat. La société rappelle également disposer d'une ligne de financement en fonds propre auprès d'IRIS Capital pour un montant de 10 ME annuel renouvelable 2 fois, et estime ainsi pouvoir couvrir ses besoins de financement des 12 prochains mois.

Les emprunts et dettes financières ressortent à 17,1 ME (12,8 ME au 31 décembre 2020). Elles intègrent 10,9 ME d'emprunts bancaires (dont 5 ME de PGE remboursables sur 5 ans, 4 d'entre eux ayant bénéficiés d'un report d'un an) et 6,2 ME de financement obligataire (5 ME auprès des actionnaires historiques réalisés en juillet 2021 et 1,2 ME auprès d'Iris Capital). Les dettes à échéance 2 à 5 ans représentent 87% environ du total des dettes financières.

Perspectives

BoostHeat marché l'hiver 2023-2024 l'offre d'une Pompe à Chaleur Thermique (eau bâtiment) rénovation collectif.

Les l'état rénovations énergétiques (? 35% revenu) l'électricité (> 2,5) font de l'Allemagne le marché prioritaire pour BoostHeat, avec un marché adressable estimé à plus de 250.000 rénovations par an.

BoostHeat entend participer significativement à la transition écologique en proposant son innovation technologique, génératrice d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie, au service du chauffage au gaz de tous les bâtiments concernés le plus rapidement possible. Les besoins sont élevés et BoostHeat y répondra d'autant plus fortement en s'associant avec des partenaires industriels et commerciaux.