Bone Therapeutics annonce sa participation à plusieurs conférences

Crédit photo © Bone Therapeutics

(Boursier.com) — Bone Therapeutics, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires innovantes répondant aux besoins médicaux non satisfaits en orthopédie et dans d'autres pathologies graves, annonce la participation de sa Direction à plusieurs conférences scientifiques, d'affaires et à destination des investisseurs au cours du deuxième trimestre 2021, sur les thématiques suivantes :

-Congrès et Exposition sur les Thérapies Avancées (du 19 au 21 mai 2021) : Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général, et Stefanos Theoharis, PhD, Directeur Commercial, participeront à la session principale et aux discussions de groupe suivantes :

-L'essor des cellules et des approches allogéniques en oncologie et non-oncologie

-Où en sommes-nous avec la COVID ?

-La prochaine génération de thérapies cellulaires

-Congrès annuel de la Société Internationale de Thérapie Cellulaire et Génique (ISCT) (du 26 au 28 mai 2021) : Anthony Ting, PhD, Directeur Scientifique, tiendra les deux présentations suivantes :

-Les essais cliniques de thérapie cellulaire sponsorisé par l'industrie pour le SDRA induit par la COVID-19 - Etat des lieux

-Nommer les thérapies cellulaires et géniques : perspective de l'industrie quant à l'harmonisation avec la nomenclature DCI et les impacts réglementaires

-Congrès annuel de la Fédération Européenne des Sciences Pharmaceutiques (EUFEPS) (du 7 au 9 juin 2021) : Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général, tiendra la présentation suivante :

-Innovation et réglementation des médicaments thérapeutiques avancés (ATMPs)

-Convention Internationale BIO KOREA (du 9 au 21 juin 2021) : Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général, tiendra la présentation suivante :

-Médecine régénérative : de la recherche à la commercialisation. Le monde d'aujourd'hui et de demain

-Convention Internationale BIO (les 10 et 11 juin, et du 14 au 18 juin 2021) : Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général, et Stefanos Theoharis, PhD, Directeur Commercial, présenteront et tiendront des réunions individuelles pendant la conférence.

-Kepler Cheuvreux & Belfius Digital Life Science Days (les 21 et 22 juin 2021) : Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général, and Jean-Luc Vandebroek, Directeur Financier, présenteront et tiendront des réunions individuelles pendant la conférence.

Au cours de ces événements, l'équipe de Direction de Bone Therapeutics profitera de l'occasion pour revenir sur sa stratégie actuelle et passer en revue ses principaux programmes de développement avec des experts du secteur, des investisseurs institutionnels et des analystes.