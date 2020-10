Boiron voit rouge après un trimestre difficile

(Boursier.com) — A contre-courant, Boiron cède 4,5% à 40,4 euros, dans les dernières positions du SRD. Il faut dire que le spécialiste de l'homéopathie a vu son chiffre d'affaires reculer de 18,5% au troisième trimestre à 116,6 millions d'euros. Les ventes en France sont en baisse de 18,1% alors que le repli atteint 29,4% pour l'Europe.

"Notre activité globale à venir dépendra toutefois de l'évolution de la situation sanitaire et économique mondiale. En France, elle dépendra également de la prise de position du Conseil d'Etat sur nos recours et de la décision finale du gouvernement sur le maintien du remboursement de l'homéopathie... Nous anticipons, en 2020, une baisse de notre chiffre d'affaires et de notre résultat", indique le management.

À court terme, le chiffre d'affaires de Boiron reste perturbé par l'évolution sanitaire et la poursuite de l'impact du déremboursement de l'homéopathie, souligne Oddo BHF. Cependant, le plan de réorganisation du groupe devrait : limiter la baisse de résultat, permettre un rebond des résultats, à partir de 2021, avec les hausses de prix attendues (en 2021 et en lien avec le déremboursement / switch du HNC vers l'OTC / relire notre flash du 2/10/2020). Après le redressement du cours ces derniers mois, le broker dégrade la valeur à 'neutre' car le potentiel est désormais plus réduit et ce troisième trimestre, médiocre malgré les effets de cut-off sur les campagnes de vaccination.